"El multilateralismo es el camino para responder a las grandes cuestiones del mundo": presidente del Consejo Europeo tras cumbre Celac-UE

Finalizó en Santa Marta la cuarta cumbre de la Celac y la Unión Europea con una declaración de 52 puntos en la que se tratan varios temas que afectan a la región y el mundo. El documento no fue suscrito por Venezuela.

En entrevista con Noticias RCN, el presidente del Consejo Europeo, António Costa se refirió al acuerdo al que calificó como "un mensaje potente" en medio de la tensión que se viven en varias zonas del mundo.

También habló de la situación de Colombia, la guerra en Ucrania, el acuerdo entre Israel y Hamás, y de la ofensiva contra el narcotráfico que adelanta Estados Unidos en el Pacífico.

¿Qué razones les han dado Venezuela para ni siquiera haber suscrito al menos uno de los puntos de la declaración?

Lo más importante es que dos años atrás habíamos decidido que nos íbamos a reunir cada dos años y aquí estamos. Lo segundo, 60 países han logrado trabajar en conjunto, reflexionar, escuchar, discutir y lograr una declaración conjunta. Algunos países, dos, han divergido en algunos puntos. Pero lo más importante es que en un momento en que el mundo vive una tensión tan grande, tengamos la capacidad de dar un mensaje muy potente, que es decir que 60 países de dos continentes diferentes, con perspectivas ideológicas tan distintas, han logrado estar juntos y decir que el multilateralismo es el camino para responder a las grandes cuestiones del mundo.

Al inicio de esta cuarta cumbre usted mencionó las amenazas a la democracia derivadas del autoritarismo. ¿Qué es lo que le preocupa a la Unión Europea en la región?

No es en la región, en el mundo. El fundamento de la relación entre la Unión Europea y los países de Latinoamérica y Caribe se basa en el factor humano, pero también en el facto de compartir valores. Los valores son la democracia, los derechos humanos, la prosperidad compartida, la justicia social, una visión del mundo que es multipolar es fundamental tener una base multilateral, el respeto por el derecho internacional y este ejemplo de cooperación birregional.

Latinoamérica, Caribe y Unión Europea es algo que creo que es muy simbólico para todo el mundo que sí es posible trabajar juntos y que trabajamos con resultados concretos (...) tal vez más importante para la ciudadanía sean los resultados del programa de inversiones de la Unión Europea que llamamos Global Gateway y que hasta ahora ya ha movilizado 31.000 millones de euros de inversión, más de 100 proyectos en toda la región.

Por ejemplo, está invirtiendo en la modernización del Metro de Bogotá, de varios proyectos de modernización de ferrocarril aquí en Colombia, de proyectos de digitalización, de conectividad eléctrica.

En próximas semanas vamos a anunciar aquí en Colombia un proyecto para dotar a Colombia de la capacidad de producción de vacunas. Estos son resultados concretos de esta cooperación birregional que tenemos. Estoy hablando de Colombia, pero lo podemos multiplicar por todos los países de la región.

Esos resultados concretos creo que son una prueba concreta que trabajando juntos podemos responder a los problemas comunes del desarrollo.

Está también la lucha contra el narcotráfico y esta cumbre tiene lugar en medio de un despliegue de Estados Unidos en el Caribe. ¿Cuál es la posición de la Unión Europea frente a esto?

El combate del narcotráfico es una prioridad que compartimos y lo trabajamos en conjunto y lo hacemos como debe ser hecho. Es decir, cooperación policial, cooperación judicial, respeto del derecho internacional, de la legalidad. Así que trabajamos juntos y acordamos reforzar el trabajo de la cooperación contra el narcotráfico y hemos asignado al margen de la declaración conjunta una declaración para la seguridad ciudadana, que tiene un pilar, un foco muy importante en el combate al narcotráfico. Esta es la forma correcta de responder a esta amenaza a la seguridad mundial que es el narcotráfico.

En otras palabras, ¿lo que está adelantando Estados Unidos es la forma incorrecta?

Nosotros estamos haciendo la forma correcta. Lo que decimos Europa, Latinoamérica y Caribe es así queremos seguir haciendo para combatir el narcotráfico.

Sobre la situación en Ucrania por cuenta de esta guerra que está adelantando Rusia hace ya tres años, ¿qué camino queda? Porque lo que estamos viendo es que claramente las sanciones contra Moscú parecieran no estar dando resultado y ustedes han sido de los primeros en poder hacer este tipo de medidas contra el Kremlin.

A varias dimensiones. Primero, una cuestión de principio, que es el respeto por el derecho internacional. El respeto por la soberanía es tan válido aquí en América Latina como en Ucrania. El principio del derecho a la autodeterminación es tan válido aquí en América Latina como en Ucrania. El principio del respeto por la integridad territorial es tan válido aquí como en Ucrania. El respeto por las fronteras internacionalmente reconocidas es tan válido aquí como en Ucrania. Esto es algo de principio y que todos debemos comprender.

Lo que se pasa en Ucrania no es un problema de Ucrania, es un problema de toda la comunidad internacional porque al momento que podemos aceptar que un país como Rusia, que además de miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pueda atacar a otro país, pueda invadir a otro país, puede no respetar la soberanía, el derecho a la autodeterminación, el derecho a la integridad territorial, las fronteras de otro país, estamos dando carta blanca a todos los otros países para hacer lo mismo.

Ahora, en esta región que se proclamó una región de paz, comprenderá seguramente mejor que ninguna, porque tenemos que defender la paz en Ucrania. Y para hacerlo, tenemos que seguir apoyando el derecho a la autodefensa de Ucrania, a meter presión sobre Rusia para parar esta guerra y apoyar todos los esfuerzos por la paz. El esfuerzo del presidente Trump debe ser apoyado. Infelizmente, lo que vemos es que Ucrania ha aceptado el cesar el fuego, ha aceptado la negociación de paz, y que Rusia no ha aceptado ni el cesar el fuego ni la negociación de paz.

Esta guerra solo existe y solo continúa porque Rusia la ha empezado y porque Rusia la quiere continuar. Entonces, lo que creo que la comunidad internacional tiene que decir a Rusia muy claramente es que, miren, es tiempo de parar. Es tiempo de parar de destruir Ucrania. Es tiempo de parar de matar civiles en Ucrania. Es tiempo de parar esta guerra contra Ucrania. Es tiempo de aceptar el cesar el fuego e ir a negociaciones de paz.

En la declaración conjunta hay apoyo al acuerdo de Sharm el-Sheij que fue firmado sobre la primera fase de acuerdo de paz entre Israel y Hamás. ¿Ustedes ven viable el desarme de Hamás? Y además, ¿participarían de alguna u otra manera como Unión Europea en la reconstrucción de la franja de Gaza?

Nosotros ya hemos asumido el compromiso de apoyar el plano de reconstrucción que la Liga Árabe ha presentado. Somos de largo los mayores donadores a la autoridad palestina. Tenemos un programa muy fuerte de apoyo a la institucionalidad y a las reformas de la autoridad palestina y a la formación de Policía palestina para asegurar el control efectivo del territorio de la Franja de Gaza para garantizar que Gaza será parte de un futuro estado palestino democrático y seguro que pueda vivir codo a codo con Israel en paz. Eso significa efectivamente desarmar a Hamás.

No hay lugar en Estados democráticos en el terrorismo. Lo saben bien aquí. Eso es también lo que tiene que acontecer en Gaza y para eso es muy importante que tengamos una autoridad palestina fuerte capaz de controlar todo el territorio y que pueda asegurar el futuro estado palestino independiente.

No puedo dejar de preguntarle sobre el panorama electoral que viene de cara al 2026 en Colombia. ¿A la Unión Europea le preocupa la situación de seguridad y de violencia en Colombia de cara a estos comicios?

Nosotros apoyamos activamente el proceso de paz en Colombia y lo que deseamos es que naturalmente Colombia siga en paz, que sea un estado democrático fuerte y que las próximas elecciones sigan de forma que los colombianos escojan a su próximo presidente. Pero no nos cabe a nosotros pronunciarnos sobre las cuestiones internas de Colombia que respetamos y lo que deseamos es que los colombianos, en toda la libertad, fortalezcan su democracia, escojan la mejor o lo mejor presidente para Colombia.