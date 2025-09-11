Se instaló la IV Cumbre de la Celac y la Unión Europea con líderes del mundo en Santa Marta

A la cita de la IV Cumbre de la Celac - UE en Santa Marta acudieron nueve jefes de Estado, seis vicepresidentes y 26 cancilleres, entre otras delegaciones con participación también de organización.

RELACIONADO Por primera vez Colombia fue elegida para presidir la Celac 2025

Además de la visita de los delegados internacionales durante los días de la Cumbre, se espera que la ciudad reciba más de 6.000 visitantes, que dejen un impacto económico de más de 15.000 millones de pesos.

Todos los líderes que se han reunido en la cuarta Cumbre Celac y la Unión Europea, buscan resaltar los lazos de cooperación entre ambas regiones.

RELACIONADO Gobierno Nacional no firmó aval de cofinanciación para el tren de cercanías de Valle del Cauca

Los temas que se discutirán en la Cumbre de la Celac – UE 2025

Los líderes mundiales hablaron de varios temas, entre ellos, todos los avances que se han tenido en los últimos años, tras la última Cumbre, así como los desafíos y retos que tienen sobre las amenazas que pudiera haber por los autoritarismos en la región.

Los líderes regionales resaltaron los avances de la cooperación entre los estados, pero plantearon también los desafíos futuros.

Son varias las problemáticas regionales que convergen en medio de la cuarta Cumbre Celac-UE. Entre ellas, los ataques de Estados Unidos en el Mar Caribe y el Pacífico contra embarcaciones señaladas de transportar droga.

El presidente Gustavo Petro, anfitrión de este evento, señaló que:

La Unión Europea tenía un proceso más reciente de integración, pero más preciso.

Por su parte, la Unión Europea reconfirmó su cooperación con América Latina para los objetivos en temas como cambio climático, seguridad y soberanía digital.

Colombia se reunirá con delegados de Venezuela en medio de las tensiones con EE. UU.

En el encuentro se hablará de la presión contra el régimen de Nicolás Maduro y las detenciones arbitrarias. Sobre este aspecto, la canciller Rosa Villavicencio confirmó que continúan las negociaciones tras la liberación de varios colombianos hace algunos días.

Tendremos una bilateral con el canciller de Venezuela para hablar sobre este tema y otros, pero principalmente para buscar que todos estos detenidos sean liberados.

Al mismo tiempo, líderes resaltan los acuerdos alcanzados previamente al encuentro y que benefician a nuestro país, como la financiación dedicada a terminales aéreas aprobada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, entre otros proyectos.