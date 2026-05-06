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Presidente Petro anunció la compra de aeronaves y armamento antes de terminar su gobierno

Más de 80 aeronaves, vehículos y 111.000 armas serán adquiridas por el Gobierno Nacional para repotencias a las Fuerzas Armadas de Colombia.

Presidente Petro anunció la compra de aeronaves, blindados y armamento antes de terminar su gobierno
Foto: AFP

Noticias RCN

junio 05 de 2026
05:47 p. m.
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En las últimas horas, a tan solo dos semanas de conocer al nuevo mandatario nacional, el presidente Gustavo Petro anunció un ambicioso plan de modernización militar que contempla la adquisición de ochenta aeronaves completamente nuevas para las Fuerzas Armadas de Colombia, una inversión que será ejecutada y finalizada durante el actual período presidencial.

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Dejó aquí un plan de compra de armamentos que se finiquitará en este gobierno y que consiste en ochenta aeronaves nuevas, no de segunda, ni de tercera mano.

El jefe de Estado aseguró que la iniciativa busca una renovación tecnológica del Ejército Nacional, tras la tragedia del avión Hércules C-130 donde murieron 69 uniformados en Putumayo.

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Presidente Petro comprará armas y aviones nuevos para el Ejército

El mandatario señaló que la modernización de las fuerzas militares requiere un nuevo equipamiento.

El Ejército no se moderniza simplemente por sus armas, su tecnología, que lo es, obviamente, y que tiene que ser de última generación, no vieja, porque somos el ejército de Colombia, y guerreros de la vida, y no se usan vejestorios para defender la patria.

La propuesta representa un cambio significativo en la política de adquisición militar que históricamente ha recurrido a la compra de equipos usados o reacondicionados para sus fuerzas armadas.

Esta vez, el gobierno decidió incluir tecnología de punta directamente de los fabricantes.

De acuerdo con el anuncio del presidente, las nuevas aeronaves estarán equipadas con tecnología de última generación. Sin embargo, no se especificaron detalles sobre los tipos de aeronaves a adquirir, los proveedores seleccionados ni el monto total de la inversión prevista para este programa de modernización.

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La lista de aeronaves, armamento y vehículos que comprará el presidente Petro

El plan de compra de equipamiento militar anunciado por el presidente Gustavo Petro estará compuesto por:

  • 17 aviones Saab Grippen
  • 17 aviones de transporte pesado, mediano y liviano
  • 46 helicópteros pesados, medianos y livianos nuevos
  • 127 vehículos tácticos blindados
  • 94 embarcaciones entre patrulleras, guardacostas, botes de operaciones fluviales
  • 111.000 fusiles de marca Jaguar, hechos en Colombia

Tras el importante anuncio, dio un parte de tranquilidad en materia de seguridad para la segunda vuelta presidencial:

Hoy no hay nada dentro de Colombia que pueda atentar contra el Estado con suficiencia, hoy no hay ningún riesgo de tipo militar dentro de las fronteras de Colombia (…) no tienen ninguna capacidad ni de atentar contra las elecciones y la decisión de Colombia, ni contra el Estado y la sociedad colombiana.

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