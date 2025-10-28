CANAL RCN
Colombia

Presidente Petro reveló de cuánto es el aumento de los narcocutivos, anticipándose al informe ONU

El mandatario entregó un balance de la producción de cocaína en Colombia para 2024.

Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 28 de 2025
07:24 p. m.
En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro aseguró que los narcocultivos en Colombia aumentaron un 3% en 2024, un balance que se entrega en medio de tensiones con Estados Unidos por la alta producción de cocaína.

El mandatario se anticipó a la publicación del informe anual de Naciones Unidas sobre sembradíos de hoja de coca, el principal componente de la droga y que usualmente se publica a mediados de año.

Desde hace semanas se enfrenta con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en una guerra de palabras que ha ido escalando. Trump señaló a Petro de ser el “líder del narcotráfico" y lo acusó de no hacer esfuerzos suficientes para detener a las mafias que llevan narcóticos a su país.

Petro reveló de cuánto es la producción de coca en Colombia

La cantidad de narcocultivos "solo aumentó 3%" con respecto a 2023, escribió el presidente Petro a través de su cuenta de X.

Con esta medición, en el país hay 262.000 hectáreas de narcocultivos, de acuerdo con el mandatario.

Por el aumento de narcocultivos, Trump decidió retirar la certificación de Colombia como país aliado en la lucha contra las drogas, revocó la visa de Petro e impuso sanciones financieras contra el presidente, su esposa, su hijo mayor y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Presidente Petro puso en duda informe de la ONU de narcocultivos en 2023

El jefe de Estado colombiano sostiene que el informe de 2023 de la ONU tenía errores metodológicos, pues contemplaba miles de hectáreas de coca que no están siendo utilizadas en la cadena del narcotráfico.

En medio de la presión de Washington, Naciones Unidas le propuso a su gobierno implementar una nueva estrategia de medición, al reconocer que sus datos eran limitados.

El presidente Petro anticipó que unas 80.000 hectáreas que aparecerán en el informe de 2024 "están abandonadas hace más de tres años" y 22.000 están en proceso de ser removidas como parte de un programa de sustitución de cultivos.

