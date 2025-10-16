CANAL RCN
Internacional

“Cada líder tiene que elegir”: María Corina Machado habla de la reacción de Petro al Nobel

Machado subrayó que cada líder debe tomar una posición clara frente a situaciones de injusticia.

Fotos: Archivo Noticias RCN

Noticias RCN

octubre 16 de 2025
09:30 p. m.
En una entrevista exclusiva con Claudia Gurisatti para el programa La Noche, la líder opositora venezolana María Corina Machado se refirió a las reacciones de mandatarios latinoamericanos tras haber sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

“No hay equidistancia entre el crimen y la justicia”: María Corina Machado tras recibir el Nobel de Paz
Durante la conversación, Gurisatti le preguntó sobre la forma en la que el presidente Gustavo Petro se refirió al galardón, destacando que su mensaje fue “muy vago” y que prefirió mencionar primero a Wangari Maathai, la activista keniana fallecida en 2011, también Nobel de la Paz, antes que a Machado.

La respuesta de Machado a la postura de Petro

“Cada líder, cada jefe de Estado, cada ciudadano tiene que elegir, pero no hay un punto medio, no hay equidistancia entre el crimen y la justicia, entre la opresión y la libertad, entre la muerte y la vida, y la lucha que estamos dando los venezolanos es por la vida”, afirmó Machado.

María Corina Machado convoca una oración mundial por la paz de Venezuela
Otro punto que llamó la atención fue la falta de pronunciamiento de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Gurisatti planteó el tema desde una perspectiva de género, preguntando cómo interpretaba Machado el silencio de una mujer latinoamericana frente a un reconocimiento histórico para otra mujer de la región.

“Todos sabemos que los silencios muchas veces dicen más que los adornados discursos. Sin embargo, te repito lo mismo que dije de Colombia, el respaldo que hemos sentido de México, de instituciones mexicanas, de ciudadanos, de académicos, de artistas, periodistas, ha sido una belleza, realmente una belleza”, respondió.

VIDEO | “Usted se lo merece”: la emotiva llamada de María Corina Machado con el Comité Nobel Noruego
María Corina Machado destacó que el Premio Nobel de la Paz representa no solo un reconocimiento personal, sino también un homenaje al pueblo venezolano que ha enfrentado años de dificultades.

Machado habla del costo personal de su lucha

En la entrevista, compartió que el galardón fue recibido con alegría incluso en las cárceles del país, y reflexionó sobre el impacto que su trayectoria política ha tenido en su vida familiar, especialmente en sus hijos. Reconoció que el miedo y la exposición pública han sido parte del costo de su compromiso, pero insistió en que millones de venezolanos han vivido experiencias similares.

Respecto a las reacciones internacionales, Machado subrayó que cada líder debe tomar una posición clara frente a situaciones de injusticia. Al referirse al despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe, señaló que cortar los flujos ilegales que sostienen estructuras criminales es una prioridad, y que la aplicación de la ley internacional es un paso necesario.

También mencionó que, aunque algunas respuestas oficiales han sido discretas o ambiguas, ha sentido respaldo desde distintos sectores de países como México y Colombia, incluyendo ciudadanos, académicos y periodistas.

