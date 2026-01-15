Prestatarios son amenazados hasta por 15 gota a gota en la Costa

El video de una mujer que es brutalmente golpeada por los llamados paga diario o “gota a gota” en Barranquilla, encendió, nuevamente, una alerta por las condiciones de pago a las que se enfrentan los tenderos y pequeños comerciantes del área metropolitana, que tienen problemas para acceder a préstamos bancarios.

Sin embargo, no es una situación aislada. Según las autoridades, situaciones de este tipo se presentan a diario en todo el departamento, en donde grupos delincuenciales como ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ se han tomado las rutas de cobro para presionar a las personas y obligarlas a pagar sus deudas, con altísimos intereses.

La mayor parte de las víctimas aceptan sus préstamos por necesidad y quedan sujetas a condiciones arbitrarias, en las que una sola persona se enfrenta a las amenazas de hasta 15 paga diarios.

Al igual que con el tráfico de drogas, cada grupo delincuencial tendría una zona de influencia, en la que mantiene el negocio, bajo condiciones que dificultan la cancelación de la deuda.

Autoridades trabajan en desmantelar los centros de operación de los “gota a gota” en la Costa:

Incluso con prestatarios con los que han tenido problemas por el pago, los gota a gota siguen haciendo negocios. Sobre la mujer que aparece en el video que ha causado terror en las redes, un hombre bajo condición de anonimato contó a Noticias RCN que:

“Se recogió la deuda, a esa gente se le pagó su plata. Se hizo un acuerdo con ellos, luego de pagarle a uno por uno y se les dijo, al cancelar la deuda, que no le prestaran más, porque ella (la víctima) no tenía cómo pagar. Y que, si llegaba a decirles algo, no le prestaran caso, porque iba a ser para problemas. Pero, al cabo de unos días, ellos (los paga diario) volvieron a acercarse a ella ofreciéndole plata”.

En respuesta, las autoridades reforzaron los operativos para frenar la extensión de esta actividad delictiva y, en allanamientos recientes, en cuatro viviendas del municipio de Soledad, lograron desmantelar un centro de operaciones gota a gota:

“Durante los procedimientos fueron incautados 130 libros contables, nueve libretas con registro de cuentas, cuatro calculadoras con impresión térmica, un DVR (grabador de video digital), 15.000 tarjetas de cobro y dinero en efectivo”, informó el coronel Diego Edixon Mora, subcomandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.