¿Director de la cárcel de Neiva había denunciado amenazas? Asesinaron a su hijo frente a él

La Defensoría del Pueblo alertó sobre la existencia de un patrón sistemático de ataques contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), tras el reciente atentado contra el director de la cárcel de Neiva, en el que perdió la vida su hijo de 11 años.

Según cifras oficiales, la entidad ha reportado 35 víctimas mortales y 170 amenazas contra su personal en los últimos años.

La Defensoría del Pueblo señaló que el ataque ocurrido hoy en Neiva no es aislado, sino que es un ataque sistemático contra la entidad de los funcionarios del Inpec, haciendo un llamado urgente a la Fiscalía para adelantar las investigaciones correspondientes y al Ministerio de Justicia para que garantice la seguridad de los dragoneantes.

¿Director de la cárcel de Neiva había denunciado amenazas de muerte?

El coronel Rolando Ramírez, director de custodia y vigilancia del Inpec, confirmó que funcionarios ya habían denunciado amenazas en su contra:

"Hay una denuncia que él instaura en el 2023, en noviembre, por unos hechos que se presentaron, de lo cual se iniciaron las acciones correspondientes por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), con el fin de determinar qué tipo de incidencia pudo tener esa denuncia frente a los hechos.

Los últimos ataques se han registrado principalmente en Bogotá, Cali, Tuluá, Armenia y Cartagena.

En 2024, uno de los casos más graves fue el asesinato del director de la cárcel modelo en Bogotá, teniente coronel Elmer Fernández, evidenciando que incluso los altos mandos de la institución están siendo objetivos de estos ataques violentos.

¿Quién había amenazado de muerte al director de la cárcel de Neiva?

De acuerdo con las primeras indagaciones, sería "un familiar de una persona privada libertad hace unos improperios contra el señor subdirector e instaura la denuncia correspondiente".

Como respuesta a esta ola de violencia, a finales del año pasado el Inpec firmó un acuerdo con Indumil y el Ministerio de Justicia para que los funcionarios pudieran adquirir armas de uso privado como mecanismo de autoprotección. Sin embargo, esta medida no ha logrado frenar los ataques sistemáticos contra el personal.

La Defensoría del Pueblo insistió en que las denuncias previas no pueden quedar sin respuesta y exigió acciones concretas para proteger la vida de los funcionarios penitenciarios y sus familias, quienes también se han convertido en víctimas de esta violencia sistemática.