Se presentaron las primeras demandas en contra de la libertad de integrantes de primera línea

En medio de la discusión sobre el polémico decreto del gobierno que le podría otorgar la libertad a integrantes condenados de la denominada primera línea, quienes pasarían a ser voceros de paz, tal y como lo ha confirmado el presidente Gustavo Petro, se presentaron las primeras demandas en contra de dicha posibilidad.

Una de las demandas se presentó ante la Corte Constitucional y la otra fue radicada por el partido del Centro Democrático ante el Consejo de Estado.

“Es muy grave que el presidente Petro considere que porque hizo promesas de campaña por fuera de la ley puede irrespetar a las cortes y a la rama judicial. Las detenciones que tienen los integrantes de primera línea son legítimas y son legales”, afirmó la senadora Paloma Valencia.

Se descartó a alias 19 como vocero de paz

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, se refirió a la posibilidad que alias 19, integrante de la primera línea condenado por tortura, vaya a ser designado como vocero de paz y recobre su libertad bajo dicho decreto.

“El expediente del señor ‘19’ nos ha hecho sugerirle al presidente que no lo incluya. Nunca se ha pensado en incluirlo, eso no ha estado en la órbita de la designación de vocerías o gestorías de paz. ‘19’ no va a salir”, sostuvo el ministro Osuna.