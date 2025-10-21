Tribunal Superior de Bogotá absolvió a Álvaro Uribe de soborno y fraude procesal

Este martes 21 de octubre, el Tribunal Superior de Bogotá anunció la decisión en segunda instancia con relación al proceso del expresidente Álvaro Uribe.

La conclusión de los tres magistrados que estudiaron la decisión de primera instancia que condenó al expresidente a 12 años de cárcel fue absolver a Álvaro Uribe de los delitos soborno en actuación penal y fraude procesal.

Durante la sesión del martes 14 de octubre, Los magistrados Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, Alexandra Ossa Sánchez y María Leonor Oviedo Pinto tomaron la decisión. Sin embargo, no la informaron, debido a que el fallo de lectura iba a ser después de que se le pusiera en conocimiento a las partes.

Tribunal absolvió a Álvaro Uribe de dos delitos por los que fue condenado

Tras un extenso proceso que se ha remontado a años, la juez Sandra Heredia tomó una histórica decisión judicial. El 28 de julio condenó al expresidente por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, haciendo que fuera el primer exjefe de Estado en ser condenado.

Para entender el caso, hay que remontarse al 2012, dos años después de que culminara el segundo mandato de Uribe. Resulta que él denunció al senador Iván Cepeda por supuestamente contactar exparamilitares para que testificaran en su contra.

Cronología del caso Uribe

No obstante, el giro se dio en 2018, cuando Uribe ejercía como senador. La Corte Suprema consideró que no había pruebas contra Cepeda. En cambio, sí encontró indicios en relación con el exmandatario, por lo que le abrió el proceso.

Después de que Uribe renunciara a su curul en 2020, el caso quedó en manos de la Fiscalía. No fue sino hasta 2024 cuando lo acusó formalmente. El proceso tuvo a varios fiscales y este año se tomó la decisión: condena de 12 años a prisión domiciliaria.

La defensa del exmandatario, liderada por Jaime Lombana y Jaime Granados, presentó la respectiva apelación ante el tribunal. Con eso, comenzó la cuenta regresiva para el TSB definiera en segunda instancia.