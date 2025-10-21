CANAL RCN
Colombia

Tribunal Superior de Bogotá absolvió a Álvaro Uribe de soborno y fraude procesal

El tribunal tomó esta decisión en segunda instancia. Estos son los detalles.

Expresidente Álvaro Uribe.
Expresidente Álvaro Uribe. Foto: AFP.

Noticias RCN

octubre 21 de 2025
11:40 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este martes 21 de octubre, el Tribunal Superior de Bogotá anunció la decisión en segunda instancia con relación al proceso del expresidente Álvaro Uribe.

La conclusión de los tres magistrados que estudiaron la decisión de primera instancia que condenó al expresidente a 12 años de cárcel fue absolver a Álvaro Uribe de los delitos soborno en actuación penal y fraude procesal.

Álvaro Uribe en su primera aparición en libertad: “Recorreremos las calles de la patria”
RELACIONADO

Álvaro Uribe en su primera aparición en libertad: “Recorreremos las calles de la patria”

Durante la sesión del martes 14 de octubre, Los magistrados Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, Alexandra Ossa Sánchez y María Leonor Oviedo Pinto tomaron la decisión. Sin embargo, no la informaron, debido a que el fallo de lectura iba a ser después de que se le pusiera en conocimiento a las partes.

Tribunal absolvió a Álvaro Uribe de dos delitos por los que fue condenado

Tras un extenso proceso que se ha remontado a años, la juez Sandra Heredia tomó una histórica decisión judicial. El 28 de julio condenó al expresidente por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, haciendo que fuera el primer exjefe de Estado en ser condenado.

Para entender el caso, hay que remontarse al 2012, dos años después de que culminara el segundo mandato de Uribe. Resulta que él denunció al senador Iván Cepeda por supuestamente contactar exparamilitares para que testificaran en su contra.

Cronología del caso Uribe

No obstante, el giro se dio en 2018, cuando Uribe ejercía como senador. La Corte Suprema consideró que no había pruebas contra Cepeda. En cambio, sí encontró indicios en relación con el exmandatario, por lo que le abrió el proceso.

Expresidente Uribe presentó queja disciplinaria contra el ministro de Justicia Eduardo Montealegre
RELACIONADO

Expresidente Uribe presentó queja disciplinaria contra el ministro de Justicia Eduardo Montealegre

Después de que Uribe renunciara a su curul en 2020, el caso quedó en manos de la Fiscalía. No fue sino hasta 2024 cuando lo acusó formalmente. El proceso tuvo a varios fiscales y este año se tomó la decisión: condena de 12 años a prisión domiciliaria.

La defensa del exmandatario, liderada por Jaime Lombana y Jaime Granados, presentó la respectiva apelación ante el tribunal. Con eso, comenzó la cuenta regresiva para el TSB definiera en segunda instancia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Álvaro Uribe

“Los errores de la jueza Sandra Heredia podrán tener consecuencias”: abogado de Álvaro Uribe

Animales

Capturan a hombre que habría torturado a un caballo en Sabanalarga, Atlántico

Feminicidio

A la cárcel hijo de ‘Papá Pitufo’ por apuñalar brutalmente a su exesposa en Cartagena

Otras Noticias

RCN Radio

App RCN Radio: toda la radio, música y entretenimiento en un solo lugar

La nueva App RCN Radio reúne en un solo lugar lo mejor de la radio en vivo, la música de todos los géneros y los podcasts más variados.

Automovilismo

Mecánicos dan lista de los mejores carros usados para comprar en Colombia en 2025

Mecánicos en Colombia revelan cuáles son los carros usados más recomendados para 2025, destacando modelos duraderos, económicos y fáciles de mantener ideales para quienes buscan comprar vehículo sin gastar de más.

Cuba

Cubanos celebraron los cien años de Celia Cruz en silencio: así se vivió el homenaje

Cuidado personal

¿Cuánta carne roja se debe comer a la semana según los nutricionistas?

Movistar Team

Movistar tomó decisión de última hora sobre Nairo Quintana: hay comunicado