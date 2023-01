“Lo que yo estoy diciendo es que la paz sí hay que lograrla pero no así”: procuradora Margarita Cabello a Gustavo Petro

El levantamiento de las órdenes de captura a cabecillas del ELN, es un tema que ha generado polémica en el país. Tanto así que el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa y la procuradora general, Margarita Cabello han demostrado no estar de acuerdo.

En entrevista en el programa La Noche de Claudia Gurisatti en NTN 24 se abordó este tema. Durante el diálogo se puso sobre la mesa la petición del presidente Gustavo Petro de dejar en libertad a miembros de la Primera Línea, personas que recordemos, están siendo investigadas con indicios muy importantes por parte de la Fiscalía. Además, se pretende dejar en libertad a personas que cometieron delitos durante el Paro Nacional del 2021 y también contra miembros de organizaciones criminales al servicio del narcotráfico como el Clan del Golfo.



La procuradora junto al fiscal General de la Nación están en contra de estas liberaciones. En su momento, la procuradora dijo que la paz no puede estar por encima de la constitución, ¿por qué?

“Lo primero que tengo que decirles es que la Procuraduría General de la Nación es una institución que por disposición constitucional ejerce la función de control de los órganos de gobierno: ejecutivo, legislativo y judicial. Pero además, tiene la función de vigilante y representante de la sociedad del ordenamiento jurídico”, explicó

Asimismo, dijo que la ‘Paz Total’ es un tema que a todos nos interesa. “Este tema ha sido modificado, esto viene desde gobiernos anteriores donde se ha tratado de buscar acuerdos de paz para efectos de lograr tranquilidad en el país y eso es válido y respetable. De hecho, en otros gobiernos se han hecho concesiones en aras de que los acuerdos de paz logren que algunos representantes que están detenidos puedan entrar a actuar y a dialogar”, puntualizó

La procuradora explicó que el año pasado en el gobierno de Gustavo Petro, se aprobó una nueva ley, la prórroga de la ley 418 que habla de orden público y se estableció la ley 2272 del año pasado que reguló de una manera distinta el tema de paz y seguridad.

“”En la ley 2272 hay una cantidad de incongruencias o cosas que no están claras, que ha motivado estas discusiones que están surgiendo ahora respecto a la manera como se quiere lograr la ‘Paz Total’ y aquí va mi expresión. En la formas que se están utilizando para lograr la Paz Total y las conversaciones que hasta ahora estamos viendo con claridad algunas sobre grupos armados al margen de la ley. Se está pidiendo por parte del Gobierno el levantamiento de órdenes de captura o las medidas de libertad de una manera que no son las adecuadas y que en nuestro criterio van por encima de las reglas constitucionales y legales, por eso la frase de que la paz sí pero no por encima de la Constitución”, explicó.

“Yo no estoy diciendo que no se logre la paz. Lo que yo estoy diciendo es que la paz sí hay que lograrla pero no así”, destacó la funcionaria. En este orden de ideas, la procuradora general fue enfática al afirmar que sí sería un paso muy importante el de lograr la paz, pero esta no puede estar por encima de la Constitución.

Recordemos que en su momento, el fiscal Francisco Barbosa dijo “no voy a firmar ningún tipo de solicitud. ¿Cuándo se abren esos condicionamientos?, cuando exista una ley de sometimiento que tenga además unos elementos constitucionales relevantes”.

Ante estos anuncios, el presidente Gustavo Petro, se defendió y manifestó que en la Constitución está la defensa de la paz y que no se puede seguir haciendo discursos guerreristas. “Quien ordena la paz como un derecho fundamental es la Constitución de Colombia. Todos los funcionarios públicos incluido ella e incluido yo debemos obedecer la Constitución que nos ordena tener a paz como un derecho fundamental de toda la ciudadanía”.