Procuraduría abre indagación previa contra el ministro Antonio Sanguino: estas son las razones

El Ministerio Público considera que el jefe de cartera habría participado en política estando en el cargo.

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo.
Antonio Sanguino, ministro del Trabajo.

Noticias RCN

noviembre 05 de 2025
05:27 p. m.
Este miércoles 5 de noviembre, la Procuraduría abrió indagación previa contra el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino.

De acuerdo con el Ministerio Público, el jefe de cartera al parecer participó en política a través de varias publicaciones en sus redes sociales. La entidad mostró un video en YouTube en El Espectador titulado ‘Uribe y Gaviria anuncian gran coalición por el futuro de Colombia tras reunión’.

¿Por qué se abrió la indagación?

El video fue publicado el pasado viernes 31 de octubre. Resulta que los dos exmandatarios se reunieron con el fin de convocar fuerzas políticas para una consulta que defina a una persona que se enfrente al candidato del Gobierno en las próximas elecciones.

Sanguino se refirió a este contenido: “¿Futuro? Esta es más bien la patética imagen de un pasado de exclusiones, desigualdades, corrupción, concentración de privilegios, abuso de poder, rodilleras ante poderes imperiales y mezcla de criminalidad y política”.

Las publicaciones de Sanguino

A través de un post en X, un usuario comentó: “¡Vivir para ver! Uribe y Gaviria, en el ocaso de sus vidas, unidos para impedir un segundo gobierno de las izquierdas del país. Los une el odio, el mismo que ayer los separó, odiaba a Gaviria a Uribe porque decía que era aliado de las mafias (…)”. Sanguino respondió con este mensaje: “La alianza de la parapolítica y el neoliberalismo”.

“Se abrirá indagación previa en contra del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino Páez, por las presuntas irregularidades en las que hubiera podido incurrir a raíz de las publicaciones realizadas”, sostuvo la Procuraduría.

Cabe mencionar que en agosto se supo que Sanguino irá a juicio por otra situación. Al parecer, estuvo relacionado con el carrusel de la contratación en Bogotá. Esto, durante la administración de Samuel Moreno; tiempo en el que el hoy ministro era concejal.

