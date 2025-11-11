CANAL RCN
Colombia

Procuraduría abrió indagación preliminar contra Armando Benedetti

La Procuraduría investigará al ministro del Interior luego de sus recientes declaraciones contra de la magistrada de la Corte Suprema, Cristina Lombana.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 11 de 2025
03:33 p. m.
Durante la tarde de este 11 de noviembre, Noticias RCN conoció que la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra el ministro Armando Benedetti.

Abren indagación contra Armando Benedetti

La decisión tiene relación con las manifestaciones recientes del ministro del Interior en contra de la magistrada de la Corte Suprema, Cristina Lombana.

Benedetti señaló a la magistrada de “demente” y “delincuente”, en reacción al allanamiento que se realizó este martes en una de sus propiedades ubicada en Puerto Colombia, Atlántico, dentro de una investigación judicial.

A través de su cuenta oficial en X, el ministro reveló detalles del allanamiento.

"En este momento denuncio que están allanando mi hogar en un abuso de poder de la demente y delincuente ‘magistrada’ Lombana. La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de 3 años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos del 2023, 2024 y 2025”.

También cuestionó lo que encontraron en su vivienda y aseguró que su casa "es de puertas abiertas y siempre he puesto la cara ante la justicia y desde el 2002 siempre he puesto la cara ante la Corte Suprema” y aseguró que quiere “dejar claro que la noticia la doy yo como una denuncia de abuso de poder. Le pido a los medios le hagan seguimiento a ese allanamiento y a este proceso”.

Adicionalmente, el jefe de cartera, en otro mensaje, confesó que teme por su vida y la de su familia.

“La responsabilizo de cualquier cosa que le pase a mi esposa a quien usted amenazó y la intimidó. Temo por atentados contra mi vida, explosivos. ¿Será que ahora sí puedo entender el sobrevuelo de los drones en la madrugada del 2 de noviembre? ¿O el de un helicóptero la noche del viernes dando vueltas sobre mi casa?”, se lee en uno de los trinos.

Denuncian a Armando Benedetti tras sus declaraciones contra magistrada

Cabe mencionar que tras las fuertes declaraciones de Benedetti, el presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos Sánchez, radicó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal en su contra por el presunto delito de violencia moral agravada.

En el documento, Bustos solicita que la Fiscalía adelante una investigación penal, disciplinaria y fiscal por las afirmaciones de Benedetti.

El denunciante argumenta que esas expresiones constituyen una afrenta a la majestad de la justicia y a la independencia de las ramas del poder público, al provenir de un alto funcionario del Gobierno.

"Se trata de una falta de respeto hacia la dignidad de una magistrada de la más alta jerarquía judicial”, señala el escrito.

