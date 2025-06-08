CANAL RCN
Procuraduría advierte implicaciones del decreto que prohíbe exportaciones de carbón a Israel

Se trata de un proyecto de decreto que adelanta el Ministerio de Comercio y que, según el ente de control, vulneraría la Constitución.

Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 06 de 2025
03:44 p. m.
En medio de la iniciativa del Gobierno Nacional que busca establecer vía decreto la prohibición de envío de carbón a Israel, la Procuraduría General de la Nación, advirtió al Ministerio de Comercio las implicaciones de esta iniciativa.

La propuesta desconoce situaciones jurídicas consolidadas al pretender suspender permisos y actos administrativos previamente otorgados, vulnerando principios como la buena fe, la proporcionalidad y la razonabilidad.

En las últimas horas, en medio de una alocución, el presidente Gustavo Petro se refirió a la situación con Israel y dijo que en vista de que no hubo voluntad de negociación no permitiría que se vendiera carbón a ese país.

La advertencia de la Procuraduría a la prohibición de exportación de carbón a Israel

A través de un documento “la Procuraduría General de la Nación envió al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sus observaciones al proyecto de decreto que modificaría el Decreto 1047 de 2024, por el cual se establece una prohibición a las exportaciones de carbón a Israel”.

Advirtiendo que la iniciativa vulnera normas constitucionales, legales y principios fundamentales.

El ente de control explicó que “el contenido del proyecto excede las competencias del Ejecutivo, al entrar en materias reservadas al Congreso, como la intervención económica y los límites a la libertad de empresa; sin aportar argumentos jurídicos que justifiquen esta asunción de competencias por parte del Gobierno”.

Asimismo, la alerta señala que “el proyecto normativo sometido a consulta pública desconoce el marco constitucional y legal vigente, por lo que recomienda no expedir el decreto en los términos planteados”.

Presidente Petro: “no voy a permitir que vendan carbón a Israel”

En la más reciente alocución del presidente Petro, la noche del 5 de agosto, se refirió a los rumores de la supuesta orden de cerrar las minas de carbón y aclaró: “No. Eso dicen los crematísticos por televisión. Muchos de sus propietarios quisieran salir taladrando y llevarían a Colombia al abismo y al desastre”.

De acuerdo con el jefe de Estado “lo que hace caer de manera sustancial las minas de carbón, entre esas las que maneja Grencore y Drummond que no han querido sentarse a renegociar con el gobierno y van a la quiebra”.

No les voy a permitir que vendan en Israel para matar niños y maten a la humanidad.

