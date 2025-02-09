CANAL RCN
Colombia

Procuraduría confirma sanción disciplinaria contra Álvaro Leyva Durán

La sanción de 10 años contra el excanciller quedó en firme por las irregularidades en la licitación de pasaportes durante su gestión en la Cancillería.

“Lo de hoy no es jurídico, es político”: Álvaro Leyva sobre su inhabilidad por 10 años
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 02 de 2025
09:18 a. m.
La Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la sanción disciplinaria de diez años contra Álvaro Leyva Durán, quien ejercía como ministro de Relaciones Exteriores, tras declarar su responsabilidad en faltas disciplinarias cometidas durante su gestión en el tema de los pasaportes.

Decisión en firme contra Álvaro Leyva

De acuerdo con la providencia, fechada en noviembre de 2024 y ratificada ahora por el despacho del procurador Gregorio Elijach Pacheco, la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento encontró a Leyva responsable disciplinariamente. La decisión quedó en firme y no procede recurso alguno en su contra, lo que significa que el fallo es definitivo.

El documento ordena notificar a los interesados y remitir las decisiones de primera y segunda instancia a la División de Registro y Control de la Procuraduría, para dar trámite a la ejecución de la sanción conforme al Código General Disciplinario.

La Procuraduría también reconoció personería jurídica al abogado William Felipe Saavedra Bermúdez para actuar en nombre de Leyva, de acuerdo con un poder especial otorgado en junio de 2025. Además, la Secretaría de Asuntos Disciplinarios quedó encargada de registrar las comunicaciones y constancias en los sistemas de información de la entidad.

Un fallo definitivo para Álvaro Leyva

Con esta decisión, el proceso disciplinario contra Leyva cierra una etapa clave, pues la sanción de diez años ya no admite impugnación y deberá ejecutarse según lo estipulado por la Procuraduría.

Noticia en desarrollo ...

