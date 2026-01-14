Procuraduría exige refuerzo de seguridad tras atentado en Neiva que dejó un menor muerto

La Procuraduría General de la Nación expresó su profundo rechazo al atentado ocurrido este 13 de enero en Neiva, Huila, contra el director y el subdirector del establecimiento carcelario de Rivera, un ataque que terminó con la vida del hijo menor de edad del director del centro de reclusión.

Procuraduría hace fuerte llamado tras atentado en Neiva

En un pronunciamiento oficial, el ente de control manifestó su solidaridad con la familia del funcionario y lamentó profundamente la muerte del menor, calificando el hecho como una agresión directa contra la población civil y contra quienes cumplen funciones públicas en el país.

“Extendemos nuestra solidaridad y acompañamiento a la familia del funcionario, en especial frente al dolor inconmensurable que representa la pérdida de un menor, y reafirmamos nuestra condena a toda acción de violencia que afecte a la población civil, a los servidores públicos y a sus familias”, se lee en el documento.

La Procuraduría también advirtió que los hechos de violencia que se han registrado recientemente en el departamento del Huila son motivo de especial preocupación y anunció la activación de acciones preventivas para esclarecer las condiciones de seguridad que tenían los funcionarios atacados.

Entre las medidas, se evaluará si existían esquemas de protección adecuados y si antes del atentado se habían presentado denuncias por amenazas o riesgos, así como el manejo que estas tuvieron por parte de las autoridades.

Asimismo, el organismo hizo un llamado urgente al Ministerio de Defensa y a la Fuerza Pública para que fortalezcan su presencia y sus capacidades operativas en la región, con el fin de garantizar la protección de la vida, la integridad de las personas y el normal desarrollo de las labores de los servidores públicos.

Piden al Gobierno mayor seguridad tras atentado en Neiva

“Hacemos un llamado respetuoso y urgente al Ministerio de Defensa Nacional y a la Fuerza Pública para que, en el marco de sus competencias, refuercen las capacidades operativas, el pie de fuerza y las acciones de control territorial en el departamento del Huila, bajo el objetivo de la defensa de la vida, la integridad personal y el ejercicio seguro de las funciones públicas”.

Finalmente, la Procuraduría reiteró que mantendrá un estricto control preventivo y disciplinario para contribuir al restablecimiento del orden público en el Huila y en el resto del territorio nacional, en medio de un contexto de creciente preocupación por la seguridad.