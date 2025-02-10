Procuraduría investiga contratos de bienestar social en la Policía por más de $850 millones

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para establecer posibles irregularidades en la contratación del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, tras detectar inconsistencias en tres contratos firmados en 2021 por un valor superior a $850 millones.

Procuraduría investiga contratos de bienestar social en la Policía

Según la información remitida al ente de control, los convenios estaban destinados a financiar actividades de bienestar social para los funcionarios de la institución.

Sin embargo, varias de las actividades pagadas no se ajustarían a lo establecido en la Guía de Atención de la Familia Policial ni en el Manual de Bienestar y Calidad de Vida del personal.

Entre los gastos observados se encuentran celebraciones de cumpleaños, despedidas de funcionarios y fiestas de amor y amistad, eventos que no tendrían carácter oficial ni institucional según los lineamientos vigentes.

“La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra servidores públicos por establecer del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, por presuntas irregularidades en tres contratos celebrados en 2021, para la realización de actividades de bienestar social para los funcionarios de ese organismo, por más de $ 850 millones”, indicó la Procuraduría.

La investigación está a cargo de la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, que busca determinar si efectivamente se cometieron irregularidades, así como identificar a los funcionarios responsables e individualizar posibles faltas disciplinarias.

“El documento que reposa en el Ministerio Público advierte el pago de actividades que no estarían legitimadas como oficiales o institucionales, entre las que se encuentran cumpleaños, despedidas de funcionarios y celebraciones de amor y amistad, entre otras. La actuación disciplinaria que inició la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal busca verificar la ocurrencia de la conducta e identificar e individualizar plenamente a los posibles autores de una falta disciplinaria”, finaliza el documento.