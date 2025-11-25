Funcionarios de Ecopetrol y la UIAF, bajo indagación por posible acceso indebido a información financiera

La Procuraduría General de la Nación anunció que inició una indagación previa para esclarecer posibles irregularidades en el rastreo y revisión de información financiera relacionada con miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol y otras personas vinculadas a la empresa.

Las actuaciones habrían involucrado tanto a funcionarios de la petrolera como de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

Según informó el Ministerio Público, se investigará si servidores de Ecopetrol solicitaron datos financieros sin cumplir con los requisitos legales, y si funcionarios de la UIAF accedieron a entregar esa información sin apegarse a los protocolos exigidos para este tipo de casos.

“La Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa indaga aparentes irregularidades cometidas por servidores de Ecopetrol al solicitar esa información, y de funcionarios de la UIAF por suministrarla sin el cumplimiento de los requisitos y protocolos establecidos”, indicó la Procuraduría.

En el comunicado, indicaron que como parte de las pruebas recaudadas, se pidió identificar a todos los trabajadores de Ecopetrol que participaron en la solicitud de la información. También requirió copia del análisis que la UIAF habría entregado y los argumentos jurídicos que, en ambas entidades, se habrían utilizado para justificar tanto la petición como la entrega de los datos financieros.

Estas actuaciones buscan determinar si existieron actuaciones irregulares o extralimitación de funciones en el manejo de datos sensibles, lo que podría dar lugar a sanciones disciplinarias.

“Con la apertura de la indagación, la Procuraduría busca identificar o individualizar a los posibles autores, con el propósito de determinar la procedencia o no de una apertura de investigación disciplinaria”, finaliza el comunicado.