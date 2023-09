"Los tiraron al suelo, apuntándoles con un fusil": Procuraduría sobre incursión en Tierralta, Córdoba

Se siguen conociendo decisiones y acciones que se han venido tomando por el caso sucedido en Tierralta, Córdoba, en donde uniformados del Ejército Nacional se hicieron pasar por disidentes de las Farc e intimidaron a la población de esa zona del país.

Noticias RCN conoció el auto de la Procuraduría General con el que fueron suspendidos 11 militares del Ejército por su presunta participación en las intimidaciones a la población de bocas de El Manso en Córdoba.

El documento del órgano de control habla sobre el maltrato y las agresiones que sufrieron los habitantes de ese corregimiento.

En medio de la investigación del caso, los pobladores narraron detalladamente como sucedieron los hechos.

"Posteriormente, de ese grupo sacaron a cinco, a quienes golpearon y maltrataron a una mujer en estado de embarazo, la intentaron ahorcar, e intimidaron con disparos a todos", expresa el documento.

Los pobladores también narraron cómo los uniformados empuñaron sus armas en contra de ellos, esto generándoles temor por sus vidas.

"Los tiraron al suelo, apuntándoles con un fusil o arma de largo alcance que poseían, insultándoles con palabras soeces y advirtiéndoles que si se paraban antes de media hora serían asesinados", informó la Procuraduría.

Noticias RCN conoció que diez de los once militares suspendidos reconocieron actos contra ellos al servicio y múltiples agresiones a los pobladores.

Salida del comandante encargado en Tierralta

En entrevista con Noticias RCN, el coronel José Edilberto Lesmes, comandante de la brigada once del Ejército, responsable de la zona de Tierralta, habló sobre su retiro de la institución, esto argumentando que él se encontraba de vacaciones.

"Me duele la salida de mi institución como se está dando, me parece totalmente injusta. Para esos días yo me encontraba en vacaciones, estaba haciendo uso de mis vacaciones”, afirmó el coronel en entrevista con Noticias RCN.