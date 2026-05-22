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Atlético Nacional y Macnelly Torres anuncian “La Última Función”: así será su despedida en el Atanasio Girardot

Atlético Nacional y Macnelly Torres anunciaron “La Última Función”, un partido homenaje que reunirá al campeón de la Libertadores 2016 y a la Selección Colombia 2014 en el Atanasio Girardot.

Macnelly-Torres-Atletico-Nacional
Foto: Atlético Nacional

Noticias RCN

mayo 22 de 2026
04:45 p. m.
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La nostalgia volverá a apoderarse de Medellín y del fútbol colombiano. Atlético Nacional y Macnelly Torres anunciaron oficialmente “La Última Función”, el partido de despedida del histórico número 10 verdolaga y un homenaje especial a los 10 años de la conquista de la Copa Libertadores 2016.

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El evento se llevará a cabo el próximo 26 de julio de 2026 a las 6:30 de la tarde en el Estadio Atanasio Girardot, escenario donde miles de aficionados podrán reencontrarse con varias de las figuras que marcaron una de las épocas más exitosas del club antioqueño.

Nacional campeón de Libertadores y la Selección Colombia 2014 volverán a la cancha

Uno de los grandes atractivos de la noche será el enfrentamiento entre el Atlético Nacional campeón de la Copa Libertadores 2016 y la histórica Selección Colombia de 2014, dos equipos que despertaron la ilusión de millones de aficionados y dejaron huella en el fútbol continental.

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El homenaje permitirá volver a ver en acción a futbolistas que protagonizaron campañas inolvidables. En el caso de Nacional, aquella Libertadores quedó marcada por una actuación histórica en la que el equipo avanzó como el mejor de la fase de grupos y eliminó a rivales de peso como Club Atlético Huracán, Rosario Central y São Paulo FC.

Un homenaje a la magia y legado de Macnelly Torres

Más allá del partido, “La Última Función” será una celebración al legado que dejó Macnelly Torres en Atlético Nacional. El volante samario conquistó cuatro ligas colombianas, dos Superligas, dos Copas Colombia y dos títulos internacionales, convirtiéndose en uno de los jugadores más importantes de la institución en los últimos años.

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El evento también busca conectar a nuevas generaciones con una de las etapas más gloriosas del fútbol colombiano. Bajo el mensaje “La magia se despide, pero nunca se acaba”, Medellín se prepara para vivir una noche cargada de recuerdos, emoción y fútbol. Próximamente se conocerán detalles sobre boletería e invitados especiales.

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