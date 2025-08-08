CANAL RCN
Colombia

Procuraduría le puso la lupa a disturbios ocurridos en el Movistar Arena: tomó acciones

El pasado 6 de agosto, el concierto en el que se iba a presentar Damas Gratis terminó en tragedia.

Movistar Arena.
Movistar Arena. Foto: Movistar Arena.

Noticias RCN

agosto 08 de 2025
01:14 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Procuraduría requirió a las autoridades y Policía de Bogotá para que rindan un informe sobre las acciones que llevan a cabo para prevenir desórdenes en espectáculos públicos.

Organizadores del concierto de Damas Gratis, en el Movistar Arena, rompieron el silencio: ¿qué pasará?
RELACIONADO

Organizadores del concierto de Damas Gratis, en el Movistar Arena, rompieron el silencio: ¿qué pasará?

La orden parte de lo ocurrido el pasado 6 de agosto en el Movistar Arena, uno de los sitios más importantes de la capital. La banda argentina Damas Gratis se iba a presentar ante cientos de personas, pero el desenlace no fue el esperado.

Vandalismo y violencia en el Movistar Arena

Durante la entrada del público, una horda ingresó violentamente al recinto. Nada pudieron hacer los funcionarios para impedir ello. Afectando las puertas e instalaciones, la situación se salió de las manos.

Lo peor ocurrió al poco tiempo. Los violentos, que presuntamente hacen parte de barras bravas de equipos de fútbol, comenzaron una batalla campal en platea. Los asistentes grabaron lo ocurrido, en donde hubo golpes, patadas y ataques con arma blanca.

El reporte oficial de las autoridades distritales indicó que 20 personas quedaron lesionadas y lastimosamente hubo un fallecido. Sergio Blanco murió tras ser víctima de un accidente de tránsito a las afueras del Movistar Arena y en medio del caos.

El reporte requerido por la Procuraduría

Damas Gratis no se pudo presentar y el concierto quedó cancelado, lo cual ha hecho que los asistentes estén en vilo sobre lo que pasará con el dinero que pagaron.

Gerente del Movistar Arena rompe el silencio y habla de lo ocurrido: ¿Falló la seguridad?
RELACIONADO

Gerente del Movistar Arena rompe el silencio y habla de lo ocurrido: ¿Falló la seguridad?

Tanto la alcaldía como la Policía han tomado medidas en aras de individualizar a los responsables y fortalecer las medidas de seguridad. Los videos mostraron que los vándalos no se conformaron solamente con romper la entrada, sino que también lo hicieron con canecas, sillas y demás elementos de la infraestructura.

Por causa de este trágico hecho, el Ministerio Público solicitó un reporte en el que se detalle qué acciones se llevan a cabo por parte de la administración distrital para prevenir estas acciones, tanto en corto como a largo plazo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Santander

Sicarios asesinaron a trabajadores de un taller en Santander: los tenían extorsionados

Álvaro Uribe

Tribunal de Bogotá aceptó impedimento del magistrado Riaño para definir tutela de Uribe

Cartagena

El emotivo mensaje que la 'Chechy' Baena le dedicó a Eugenio Baena, su padre, antes de su muerte

Otras Noticias

Fútbol

Luis Díaz y el Bayern Múnich dicen adiós a emblemática figura: se hizo oficial

El conjunto alemán despidió a este jugador insignia.

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 8 de agosto de 2025

¡El Super Astro Sol dejó una gran cantidad de ganadores durante este 8 de agosto de 2025! Descubra el resultado exacto.

Artistas

Reconocido actor fue asesinado intentando frenar una pelea: estaba paseando a su perro

Tecnología

Filtran fecha del lanzamiento del IPhone 17: esto valdría el dispositivo Apple en Colombia

Superintendencia de Salud

Distrito retoma el control de la Subred Centro Oriente tras 15 meses de intervención