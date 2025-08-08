Procuraduría le puso la lupa a disturbios ocurridos en el Movistar Arena: tomó acciones

La Procuraduría requirió a las autoridades y Policía de Bogotá para que rindan un informe sobre las acciones que llevan a cabo para prevenir desórdenes en espectáculos públicos.

La orden parte de lo ocurrido el pasado 6 de agosto en el Movistar Arena, uno de los sitios más importantes de la capital. La banda argentina Damas Gratis se iba a presentar ante cientos de personas, pero el desenlace no fue el esperado.

Vandalismo y violencia en el Movistar Arena

Durante la entrada del público, una horda ingresó violentamente al recinto. Nada pudieron hacer los funcionarios para impedir ello. Afectando las puertas e instalaciones, la situación se salió de las manos.

Lo peor ocurrió al poco tiempo. Los violentos, que presuntamente hacen parte de barras bravas de equipos de fútbol, comenzaron una batalla campal en platea. Los asistentes grabaron lo ocurrido, en donde hubo golpes, patadas y ataques con arma blanca.

El reporte oficial de las autoridades distritales indicó que 20 personas quedaron lesionadas y lastimosamente hubo un fallecido. Sergio Blanco murió tras ser víctima de un accidente de tránsito a las afueras del Movistar Arena y en medio del caos.

El reporte requerido por la Procuraduría

Damas Gratis no se pudo presentar y el concierto quedó cancelado, lo cual ha hecho que los asistentes estén en vilo sobre lo que pasará con el dinero que pagaron.

Tanto la alcaldía como la Policía han tomado medidas en aras de individualizar a los responsables y fortalecer las medidas de seguridad. Los videos mostraron que los vándalos no se conformaron solamente con romper la entrada, sino que también lo hicieron con canecas, sillas y demás elementos de la infraestructura.

Por causa de este trágico hecho, el Ministerio Público solicitó un reporte en el que se detalle qué acciones se llevan a cabo por parte de la administración distrital para prevenir estas acciones, tanto en corto como a largo plazo.