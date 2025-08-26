CANAL RCN
Colombia

Por mal manejo de la emergencia en La Mojana, Procuraduría sancionó a dos exdirectores de la UNGRD

Los exdirectores de la UNGRD Eduardo José González Angulo y Javier Pava Sánchez fueron sancionados por el ente de control.

Noticias RCN

agosto 26 de 2025
05:22 p. m.
La Procuraduría General de la Nación sancionó con tres meses de suspensión a dos exdirectores generales de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, por omitir emprender acciones que permitieran evitar la ruptura del jarillón en Caregato, en Bolívar, y no darle un manejo adecuado a las acciones que debían tomar para evitar afectaciones a los habitantes.

RELACIONADO

Los exdirectores de la UNGRD Eduardo José González Angulo y Javier Pava Sánchez, sancionados por la Procuraduría, ya no se encuentran vinculados a la entidad, pero la sanción de suspensión se convertirá en salarios.

¿Por qué la Procuraduría sancionó a Eduardo José González Angulo?

En el caso de González Angulo, al pasar por alto su deber se generó la ruptura del dique o jarillón, tras lo que suscribió un contrato sin tener en cuenta las obras de emergencia necesarias para cerrar el boquete y que, a pesar de haber requerido prórroga en el plazo de ejecución y adición presupuestal, una vez venció el término del contrato y agotado el presupuesto no se logró superar la contingencia.

RELACIONADO

Para el ente de control el disciplinado tampoco cumplió su deber de formular proyectos para darle manejo a la emergencia ni coordinó la contratación de obras complementarias de dragado en la zona, lo que mantuvo la afectación grave a la integridad, seguridad física, económica y social de los habitantes, el medio ambiente y el territorio de la subregión de La Mojana.

RELACIONADO

¿Por qué la Procuraduría sancionó a Javier Pava Sánchez?

Sobre la actuación de Pava Sánchez, la Procuraduría explicó que omitió su obligación de coordinar la formulación y hacer seguimiento a planes para el manejo del desastre, lo que implicó mantener abierto el boquete del dique - jarillón, no obstante ser de público conocimiento y trascendencia nacional esta emergencia, y haber visitado el lugar de los hechos el 7 de septiembre de 2022, durante el gobierno del expresidente Iván Duque.

El Ministerio Público consideró en ambos casos quebrantados los principios de eficacia, eficiencia y responsabilidad que rigen la función administrativa, por lo que calificó la falta disciplinaria en que incurrieron como grave cometida a título de culpa grave.

