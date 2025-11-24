Solicitan hojas de vida y antecedentes en caso que involucra al general Huertas y Wilmar Mejía

La Procuraduría General de la Nación inició una indagación formal contra el brigadier general del Ejército Juan Miguel Huertas y el funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia Wilmar Mejía, señalados en el reportaje de Noticias Caracol Los archivos secretos de Calarcá.

El escándalo se conoció tras revelaciones periodísticas que vinculan a los dos funcionarios con presuntas negociaciones con las disidencias de las Farc.

“Se abrió inmediatamente se conoció la noticia, se dio la orden o y se formalizó ya están dando, ya se decretaron las primeras pruebas y esperamos que pronto tengamos los resultados de las preliminares para ver si abrimos una investigación en forma o tomamos alguna otra decisión”, indicó el procurador general, Gregorio Eljach.

Primeras pruebas solicitadas

Como medida inicial, la Procuraduría ordenó la recolección de pruebas para esclarecer los hechos. Entre ellas, solicitó al Ejército la hoja de vida y las funciones actuales del general Huertas, y pidió a la Dirección Nacional de Inteligencia confirmar si Wilmar Mejía ha trabajado en esa entidad y bajo qué modalidad.

La entidad también ofició al Ministerio de Defensa y al Ejército para que informen si existen investigaciones internas relacionadas con el caso.

Información adicional requerida

La Procuraduría solicitó a la Fiscalía General de la Nación precisar si hay procesos en curso vinculados con los hechos, incluida la información incautada en un retén el 23 de julio de 2024, cuando fue interceptada una caravana de las disidencias.

El caso se suma a las tensiones institucionales que rodean la política de seguridad y los cuestionamientos sobre posibles contactos irregulares con grupos armados ilegales.