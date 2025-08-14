CANAL RCN
Colombia

Suspenden por un año a excomandante de la Policía de Cúcuta por malos tratos a subalterna

La investigación estableció que la oficial utilizó expresiones ofensivas y realizó actos de maltrato verbal y físico contra una patrullera bajo su mando.

Policía Nacional.
FOTO: Policía Nacional

Noticias RCN

agosto 14 de 2025
11:49 a. m.
La Procuraduría General de la Nación sancionó disciplinariamente a la coronel retirada Sandra Yaneth Mora Morales, quien se desempeñaba como comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, imponiéndole una suspensión e inhabilidad por un periodo de doce meses.

Procuraduría suspendió a excomandante de la Policía de Cúcuta

La investigación estableció que la oficial utilizó expresiones ofensivas y realizó actos de maltrato verbal y físico contra una patrullera bajo su mando, en contravía de las normas disciplinarias que rigen a la institución, particularmente lo señalado en el artículo 46-3 del Estatuto Disciplinario de la Policía Nacional (Ley 2196 de 2022).

De acuerdo con el Ministerio Público, la conducta fue clasificada como una falta grave cometida con dolo. En la valoración del caso se tuvo en cuenta la existencia de un atenuante y dos agravantes, lo que llevó a fijar la sanción bajo el principio de proporcionalidad.

“El Ministerio Público investigó que la entonces coronel se dirigió a una patrullera (subalterna), utilizando vocabulario soez y maltratándola de manera verbal y física, vulnerando la normativa disciplinaria del personal de la Policía Nacional, en especial lo previsto en el artículo 46-3 de la Ley 2196 de 2022. (Estatuto Disciplinario de la Policía)”, detalló la Procuraduría.

Cabe mencionar que la coronel (r) Mora Morales presentó un recurso de apelación, el cual será revisado por la Sala Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría.

Entretanto, la Procuraduría General también destituyó e inhabilitó por 10 años a la teniente Adriana Rodríguez Segura, excomandante de vigilancia del Centro de Reclusión de Mujeres Villa Cristina en Armenia, tras comprobar que ejerció acoso laboral contra una subalterna.

La investigación estableció que la oficial incurrió en conductas reiteradas y arbitrarias que afectaron la estabilidad emocional, física y laboral de la dragoneante Isabel Cristina Buitrago Martínez.

La falta fue catalogada como gravísima a título de dolo. La sancionada podrá apelar la decisión, emitida en primera instancia.

