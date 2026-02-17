Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este martes 17 de febrero

El Super Astro Sol volvió a despertar expectativa este martes 17 de febrero, cuando miles de jugadores en todo el país estuvieron pendientes del número ganador del sorteo más popular de la jornada.

Este juego, que combina número y signo zodiacal, se mantiene como una de las opciones favoritas para quienes buscan tentar la suerte a mitad de semana.

Resultado del Super Astro Sol de hoy martes 17 de febrero

De acuerdo con el sorteo realizado este martes, el número ganador del Super Astro Sol fue:

Número: XXX

Signo zodiacal: XXX.

Si compraste tu chance, recuerda verificar cuidadosamente tu comprobante, ya que además del premio mayor existen diferentes formas de ganar según las coincidencias entre número y signo.

El sorteo se realiza en horas de la tarde y permite apostar desde valores bajos, lo que lo convierte en una alternativa accesible para muchos colombianos. Por eso, no es raro ver largas filas en puntos físicos o movimientos constantes en plataformas digitales cada día.

Además del premio principal, el Super Astro Sol entrega pagos por aciertos parciales, lo que aumenta las posibilidades de llevarse algún dinero extra.

¿Cómo reclamar premios y cuándo vuelve a jugar?

Si resultaste ganador, puedes reclamar tu premio en los puntos autorizados del operador o en las oficinas correspondientes, dependiendo del monto.

Para valores pequeños, basta con presentar el tiquete original; para premios mayores, es necesario llevar documento de identidad y seguir el proceso indicado por la casa distribuidora.

El próximo sorteo del Super Astro Sol se realizará mañana (miércoles), como parte de la programación habitual del juego, por lo que muchos ya están pensando en su próxima combinación de número y signo.