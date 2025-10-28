¿Cómo estará el clima en Colombia durante la noche de Halloween? Atención al pronóstico del Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) lanzó un pronóstico que podría afectar los planes de millones de colombianos para la celebración de Halloween este viernes 31 de octubre.

Según la entidad, se esperan fuertes lluvias y cielos mayormente nublados en buena parte del país, especialmente en las regiones Andina, Caribe y Pacífica, donde las precipitaciones serán persistentes a lo largo de la semana.

Lluvias intensas por influencia del huracán Melissa

El Ideam explicó que el comportamiento del clima está directamente relacionado con la influencia del huracán Melissa, fenómeno que ha provocado un incremento notable en los niveles de humedad.

De acuerdo con su informe, los días de mayores acumulados de precipitación serán el lunes y el martes, aunque el viernes 31 de octubre —fecha de la celebración de Halloween— se proyecta como el más lluvioso de la semana en la capital del país.

“Se prevén condiciones entre parcial y mayormente nubladas con lluvias, especialmente durante las horas de la tarde y la noche”, advirtió la entidad.

Este panorama preocupa especialmente a quienes planeaban recorrer las calles con disfraces o asistir a eventos al aire libre.

Regiones más afectadas y recomendaciones del Ideam

Las precipitaciones más intensas se concentrarán en Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Chocó, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Risaralda, Caldas, Quindío y Santander, así como en varios departamentos del Caribe como Córdoba, Sucre, Bolívar y La Guajira.

Ante este escenario, el Ideam recomendó a los ciudadanos planificar con antelación, optar por actividades bajo techo y mantener a la mano paraguas e impermeables.

Así, aunque Halloween suele coincidir con lluvias en Colombia, este año el Ideam confirma que el panorama climático será más intenso de lo habitual, especialmente durante la noche más esperada de octubre.