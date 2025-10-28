La historia de ‘El Viejo’, enlace clave con los autores intelectuales del magnicidio de Miguel Uribe

Las autoridades dieron a conocer que otro presunto implicado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay fue capturado. Se trató de Simeón Pérez Marroquín, conocido también como ‘El Viejo’.

El rol de este hombre habría sido ser la conexión entre los autores intelectuales y materiales. Es decir, tenía conocimiento sobre quiénes ordenaron el asesinato. Su captura se llevó a cabo en Puerto Lleras, Meta.

‘El Viejo’ compartió celda con ‘El Costeño’ y ‘El Hermano’

El joven sicario ‘Tianz’ lo había mencionado. Cabe mencionar que el adolescente recibió una sanción de siete años en un centro de atención especializado. ‘El Viejo’ sería la pieza clave para esclarecer si el crimen fue financiado por las disidencias de las Farc o el ELN.

Un punto clave es que Pérez presuntamente coordinó el traslado de Katerine Martínez (‘Gabriela’ o ‘Andrea’) hacia Caquetá, en donde terminó siendo capturada.

Además, este hombre compartió cárcel en 2014 con ‘El Hermano’ y ‘El Costeño’, otros capturados por el magnicidio. Solamente llevaba tres años en libertad tras una condena por tráfico de drogas en la cárcel La Picota.

Uno a uno: estos son los otros ocho capturados

El abogado de Uribe Turbay, Víctor Mosquera, destacó la captura de ‘El Viejo’: “Este avance permitirá fortalecer las investigaciones y esclarecer plenamente los hechos”.

Con la captura de Pérez, son nueve las personas detenidas por el crimen. La cabeza material habría sido Elder José Arteaga Hernández, conocido como ‘El Costeño’ o ‘Chipi’. Se cree que contactó y articuló al resto de implicados.

Su mano derecha habría sido William Fernando González, quien también responde al alias de El Viejo y al de El Hermano. Con respecto a ‘Gabriela’, se supo que fue quien habría recibido la Glock con la que se perpetró el hecho.

Carlos Eduardo Mora González, quien bajo el alias de El Veneco, dispuso del vehículo con el que se emprendió la fuga. La justicia ya lo condenó a 21 años de prisión. Otro nombre importante es el de Cristian Camilo González Ardila, quien debía esperar a ‘Tianz’ en una moto para escapar.

Las últimas dos personas, aparte del joven sicario, son Daniel Barragán Ovalle (‘Harold’) y Jhorman David Mora Silva (‘El Caleño’). Meses atrás, corrió la sospecha que alias Zarco Aldinever de las disidencias habría sido quien ordenó el crimen.