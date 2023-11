Gobierno radica proyecto de ley para crear medidas de protección para denunciantes de corrupción

En conmemoración al fallecimiento de Jorge Enrique Pizano, el Gobierno Nacional, con el liderazgo del Ministerio de Justicia y la Secretaría de Transparencia, radicó un proyecto de ley, en la Cámara de Representantes del Congreso de la República, que lleva ese mismo nombre y con el cual se buscan establecer medidas de protección para las personas que denuncian hechos de corrupción.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, y el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, expresaron que con este proyecto buscarán proteger a las personas que cooperen con información relacionada con las denuncias sobre hechos delictivos.

“Le da medidas de protección a las personas que se atreven a denunciar actos de corrupción, a presuntos corruptos, para que la justicia pueda actuar. Estamos comprometidos con todas las medidas que sean necesarias para combatir la corrupción, nos hace falta en nuestra sociedad proteger a los que denuncian”, expresó Osuna.

El ministro además explicó que las personas deben sentirse respaldadas por las mismas autoridades a quienes les brindan información. Por su parte, Idárraga expresó que el proyecto está respaldado por todos los partidos.

“Esta iniciativa tiene enfoque de género, los periodistas y líderes sociales serán sujetos especiales de protección. Esta iniciativa es producto del consenso entre todos los partidos políticos porque estamos de acuerdo en que esta lucha contra la corrupción solo la ganamos si nos unimos todos”, afirmó Idárraga en su cuenta de X.

Casos de corrupción que no prescriban

El ministro de Justicia también confirmó que buscarán impulsar alguna reforma legal que permita que los casos más graves de corrupción no prescriban.

"Estamos pensando en que los casos graves de corrupción no prescriban, en hacer una reforma legal para que esos casos no prescriban, no es lo mismo la prescripción que el vencimiento de términos para la detención preventiva", explicó Osuna en declaraciones.

Según el ministro, los funcionarios judiciales deberán estar atentos a que no se les vayan a vencer los términos en los casos.

"Así como todos los ciudadanos debemos estar muy pendientes de que no se nos venza el día que hay que pagar un crédito, el día que hay que pagar el impuesto, pues lo mismo con los funcionarios judiciales, al día de que no se les vaya a vencer ningún término", explicó el ministro de Justicia.

Finalmente, Osuna aseguró que si ese tipo de situaciones no ocurrieran en la justicia, la ciudadanía confiaría más en las instituciones y las labores de las mismas.