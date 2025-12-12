Perrita se lanzó desde un octavo piso y murió a causa de la pólvora lanzada en Medellín

Medellín enfrenta un panorama difícil por el uso de pólvora, cuyas explosiones siguen provocando tragedias entre animales y personas.

Entre los casos más reciente reportados por la Alcaldía de Medellín, sobresale la muerte de una perrita que no soportó los constantes estallidos registrados en su barrio y terminó lanzándose desde un edificio de ocho pisos.

Perrita murió al lanzarse de un octavo piso por los estruendos de la pólvora en Medellín

La Alcaldía detalló que la perrita, aterrada por la pólvora, atravesó una severa crisis de miedo. El pánico, la desorientación y la desesperación generados por los estallidos la llevaron a buscar una salida desesperada.

En medio de ese episodio, la mascota se lanzó desde el octavo piso de un conjunto residencial.

La caída fue fatal. Aunque fue recogida y trasladada de inmediato para recibir atención veterinaria, no logró sobrevivir al impacto.

La profesional de protección y bienestar animal, Elizabeth Coral, describió el episodio y la gravedad de la situación:

El último caso reportado es el de la perrita, la cual, debido al miedo, la angustia y la desesperación, se lanzó desde un piso 8 en un edificio y murió mientras era trasladada a atención veterinaria.

Aunque el caso de la perrita es uno de los más impactantes, se suma a otros episodios registrados en distintos puntos de la ciudad y del departamento.

Perro fue atropellado en medio de su huida por los estruendo de la pólvora en Medellín

Paralelo a esta muerte, las autoridades informaron que un perro también falleció recientemente tras ser atropellado mientras huía del ruido de la pólvora. La desesperación por escapar de los estruendos lo llevó a correr hacia una vía, donde terminó siendo embestido por un vehículo.

En todo Antioquia, las cifras por lesiones relacionadas con pólvora siguen aumentando. Las autoridades han contabilizado 63 casos en 21 municipios, con 19 menores de edad afectados.

En Medellín, el balance incluye a dos niños, uno de cinco años y otro de un año, que resultaron heridos: uno con daños en las manos y otro con afectación auditiva.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió a la crisis que deja la pólvora cada fin de año:

Hay enfermedades que llegan y hay enfermedades buscadas. Es increíble, después de todo lo que se sabe, después de todo lo que se advierte, de que la pólvora es dañina, de que la pólvora se puede generar graves quemaduras, inclusive amputaciones.

Los reportes más recientes contabilizan seis personas con amputaciones, seis con lesiones oculares y dos con daños auditivos provocados por estos artefactos.