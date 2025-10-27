¿Qué es el "juicio revolucionario" con el que el ELN amenaza a funcionarios del CTI y Policía secuestrados?

Los cuatro efectivos del CTI y de la Policía podrían enfrentarse a una retención prolongada; así lo anunció el ELN a través de un video.

En las últimas horas, el Frente de Guerra Oriental ‘Manuel Vásquez Castaño’ del ELN anunció que los cuatro funcionarios del CTI de la Fiscalía y la Dijín de la Policía serán sometidos a un “juicio revolucionario”.

Los uniformados, identificados como Jesús Antonio Pacheco Oviedo, Rodrigo Antonio López Estrada, Yordin Fabián Pérez Mendoza y Franki Esley Hoyos Murcia, fueron secuestrados por el ELN entre mayo y julio, en Arauca. Aunque se han realizado intensas gestiones humanitarias no se ha logrado su liberación.

El ELN aseguró que están agotadas las vías de negociación con el Gobierno, por lo que decidieron que los secuestrados serán sometidos a una práctica a la que llaman “juicio revolucionario”, bajo acusaciones de haber cometido delitos contra el pueblo.

¿Qué es el “juicio revolucionario” que anunció el ELN?

Se trata de una forma de retención prolongada por parte del grupo armado, donde se habla de penas que podrían estar entre los tres y siete años de prisión (secuestro), con la posibilidad de que mantengan contacto con sus familias, a través de cartas.

La Policía Nacional respondió al anuncio del ELN, señalando que ese “juicio” no es más que una prolongación del secuestro.

La institución responsabiliza al ELN por la integridad y la vida de los señores subintendente Franki Esley Hoyos Murcia y patrullero Fabián Pérez Mendoza.

De acuerdo con la Policía, el llamado “juicio revolucionario” es una figura sin ningún sustento jurídico, utilizada históricamente por el ELN para justificar sus retenciones.

Lejos de ser un proceso legal, se trataría de un acto arbitrario en el que las víctimas no tienen acceso a defensa, a un juez imparcial ni a un debido proceso.

Funcionarios secuestrados pidieron ayuda al Gobierno Nacional en prueba de vida

En agosto, circularon videos en los que dos de los cuatro funcionarios secuestrados pedían, a través de un video como prueba de supervivencia, ayuda al Gobierno y a sus familias para lograr su liberación.

El reciente anuncio del ELN no solo agrava la situación humanitaria de los secuestrados, sino que pone a prueba la capacidad del Estado para responder a un hecho que vulnera los acuerdos básicos del DIH.

Las familias de los cuatro funcionarios esperan que el gobierno adopte medidas urgentes para lograr su liberación.