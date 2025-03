¿Qué está fallando en la estrategia del Gobierno Nacional para enfrentar a los grupos armados?

Los titulares de prensa en Colombia siguen registrando casos de violencia producto del conflicto armado. En departamentos como Cauca y Norte de Santander la situación de orden público está fuera de control y esto ha llevado a cuestionar la estrategia de seguridad por parte del Gobierno Nacional.

En la Mesa Ancha de Noticias RCN se habló sobre este asunto, tratando de descifrar qué se está haciendo para regresar la tranquilidad a los territorios. En esta oportunidad, el invitado fue Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de la Alcaldía de Bogotá, quien asegura que hace falta una estrategia integral.

La estrategia del Gobierno Nacional para enfrentar a los grupos armados ilegales

Acero indica que a pesar de la presencia de las fuerzas militares en los territorios con mayores dificultades, hace falta mayor articulación. "No hay una estrategia realmente integral sobre esto y eso lo dijo el ministro en en este consejo de ministros televisados, que no había tenido todo el apoyo".

Explicó que hay cuatro puntos que se deberían considerar para avanzar. "Uno, yo creo que hay que reconstruir los comandos conjuntos. Dos, fortalecer la inteligencia. Tres, presencia tanto de Policía y Ejército. Cuarto, el Estado en conjunto debe participar de esa intervención".

Para Juana Afanador hay algo clave más allá del pie de fuerza y es el tema de la infraestructura. "En este momento, parte del control territorial que están teniendo las disidencias en el Cauca pasa por la falta de vías terciarias (...) hay restricciones de movilidad en 28 de los 42 municipios en el Cauca".

Por otro lado, Julio César Iglesias indica que la falta de control pasa por un asunto filosófico. "Este gobierno llegó al poder demonizando la acción legítima de la fuerza pública, expone simbólicamente banderas de un grupo terrorista que asesinaba miembros de la fuerza pública. Entonces, si ese es el entorno, esa es la concepción filosófica del gobierno, es muy difícil pedirle que tenga una estrategia de seguridad coherente cuando ha fallado su única estrategia de seguridad que era la paz total".

¿Regresar a los bombardeos en las zonas de conflicto?

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que no se ha descartado la opción de volver a bombardear en zonas de conflicto, pero esta estrategia no se tendría en cuenta debido a que los grupos criminales ya no permanecen en zonas campamentarias, sino que se camuflan en la población civil.

Sobre este tema, Iglesias dijo. "El ministro de Defensa ahora sale a decir que entonces sí es legítimo bombardear, pero si ese ha sido el discurso de campaña casi central de este gobierno, es que los gobiernos anteriores eran asesinos porque bombardeaban y caían víctimas civiles. Entonces esas incoherencias son producto de esa disonancia".

Afanador enfatizó en que el pie de fuerza de los grupos armados son reclutados de las poblaciones afro e indígenas. "La población entra en una tensión de que inevitablemente sienten que van a bombardear en cualquier momento a los suyos también".

Finalmente, Acero dijo que todo esto hace parte de la falta de labores de inteligencia. "Desde hace un tiempo se desmanteló, no solamente en términos de fuerzas militares, el DNI es un desastre. Definitivamente el nombramiento de algunos guerrilleros llevó a que las agencias internacionales de inteligencia no estén compartiendo con el DNI, lo hacen con la Policía, porque la Policía de manera directa está trabajando con ellos, pero con las demás instancias no están compartiendo información".