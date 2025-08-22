CANAL RCN
Colombia Video

¿Está fracasando la política de seguridad en Colombia?: ataques desataron críticas

Analistas en La Mesa Ancha de Noticias RCN señalan que la estrategia de 'paz total' debilitó la capacidad del Estado para enfrentar a los grupos armados.

Noticias RCN

agosto 22 de 2025
09:30 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El derribo del helicóptero de la Policía Antinarcóticos en Amalfi, Antioquia, que dejó 13 uniformados muertos abrió un debate sobre el rumbo de la seguridad y las decisiones del Gobierno frente a los grupos armados.

Revelan los nombres detrás del ataque en Amalfi: ¿quiénes son los señalados de derribar el helicóptero?
RELACIONADO

Revelan los nombres detrás del ataque en Amalfi: ¿quiénes son los señalados de derribar el helicóptero?

La escalada de violencia en distintos puntos del territorio, con seis civiles asesinados en Cali, un atentado en Florencia y el homicidio del senador Miguel Uribe Turbay, evidencia, según expertos, que la estrategia oficial enfrenta una crisis profunda.

Ya habían solicitado atención en zonas de alto riesgo de ataques armados

El secretario de Seguridad de Antioquia, reveló que desde el 4 de junio la Gobernación había solicitado apoyo militar urgente para la vereda Los Toros, zona donde ocurrió el ataque.

El objetivo era contener los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias del frente 36 de las Farc, que se disputan rentas ilegales en el nordeste antioqueño.

Advertimos el riesgo con documentos oficiales. Necesitábamos más fuerza pública, capacidades aéreas y presencia del Ejército. La respuesta fue nula.

Paz total: ¿una política inviable?

Para el analista invitado a La Mesa Ancha, Nicolás Gómez, lo ocurrido en Amalfi confirma que la paz total no solo es ineficaz, sino que ha debilitado al Estado.

Esta era la distancia que había entre el carro bomba que explotó en Cali y el segundo que no alcanzó a detonar
RELACIONADO

Esta era la distancia que había entre el carro bomba que explotó en Cali y el segundo que no alcanzó a detonar

Esta política ha desfinanciado la inteligencia y la contrainteligencia, debilitando la protección de nuestra Fuerza Pública. Hoy los helicópteros no cuentan con tecnología que podría salvar vidas, como inhibidores de señal.

El experto sostiene que el Gobierno ha privilegiado el diálogo con organizaciones que no tienen intención de desmovilizarse, mientras otorga beneficios sin exigir garantías reales.

Estamos premiando a quienes siguen delinquiendo. Eso no es paz: es una estrategia que incentiva el terror.

¿El país está retrocediendo hacía las décadas de guerra?

Los ataques en Antioquia y Cali evocan los años más oscuros en Colombia. Así lo explicó Julio Iglesias, analista de La Mesa Ancha:

Volvimos a la lógica del terror aleatorio. Hoy cualquier ciudadano siente que el Estado no lo protege. Esto se está saliendo de control.

Él advierte que la combinación de concesiones políticas y debilitamiento militar puede tener consecuencias graves:

"Te estoy buscando, te voy a encontrar": el desgarrador mensaje que le envía el padre de Valeria a su pequeña
RELACIONADO

"Te estoy buscando, te voy a encontrar": el desgarrador mensaje que le envía el padre de Valeria a su pequeña

Cada acción terrorista que queda sin respuesta alimenta la idea de que la violencia paga. Eso pone en riesgo no solo la seguridad, sino la estabilidad institucional del país.

¿Y ahora qué?

Con más de 1.100 homicidios en Antioquia en lo corrido del año, según la Gobernación, y un aumento en ataques contra la Fuerza Pública, la pregunta es si el Gobierno replanteará su estrategia.

Hasta ahora, el presidente Gustavo Petro ha defendido la paz total, pero sus críticos afirman que el costo es insostenible.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Medellín

Alcalde Federico Gutiérrez anunció que Medellín tendrá “lo único que le falta”: se construirá una playa en la ciudad

Cali

Este fue el desgarrador mensaje de Yeferson Cossio tras los atentados en Amalfi y Cali

Antioquia

Revelan los nombres detrás del ataque en Amalfi: ¿quiénes son los señalados de derribar el helicóptero?

Otras Noticias

Redes sociales

Dos influencers fueron condenadas a 12 años de prisión por polémico video: son madre e hija

Madre e hija, con más de 13 millones de seguidores, deberán pagar indemnización millonaria además de cumplir la pena de cárcel.

Visa

¿Se pueden pedir dos visas diferentes a EE.UU. en una sola cita? Esto dice la norma

Conozca lo que dice la norma sobre estos casos puntuales.

Vuelta a España

La Vuelta a España se ve por RCN: ¿cuándo y a qué hora inicia la carrera?

China

Techo de festival cervecero al que asistieron 2.000 personas en China se desplomó

Alimentos

Cinco alimentos que podrían relacionarse con el cansancio durante el día