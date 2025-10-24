“Es un bloqueo financiero total”: exviceministro de Justicia sobre la inclusión del presidente en la lista Clinton

En las recientes horas se conoció que el presidente Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Fernando Petro Burgos y el ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron incluidos en la lista Clinton, lo que representa un duro golpe financiero para el mandatario y su círculo cercano.

Según el exviceministro de Justicia, Camilo Rojas, esta inclusión significa un bloqueo financiero que afecta no solo a las personas señaladas, sino también a Colombia como nación.

El experto detalló que la inclusión en esta lista puede deberse a investigaciones relacionadas con narcotráfico internacional, lavado de activos, terrorismo, o por tener relaciones que amenacen la seguridad nacional o la política exterior de Estados Unidos.

“La lista Clinton no solo tiene la consecuencia de que las personas señaladas tengan relacionamiento con el narcotráfico. Aquí hay varios factores sobre los cuales se están adelantando investigaciones, seguramente Estados Unidos podrá tener en cuenta el relacionamiento con el narcotráfico internacional, el lavado de activos, el terrorismo, o que las personas allí vinculadas tengan relación o amenacen la seguridad nacional o la política exterior de los Estados Unidos”, explicó.

“Bajo ese contexto, hoy tenemos de manera lamentable, y lo digo lamentable por Colombia, que el primer mandatario del país esté vinculado en la lista Clinton, es decir, señalado e investigado por la posible o presunta comisión de alguna de estas actividades. Y eso, tiene unas consecuencias y la principal es un bloqueo financiero. El bloqueo financiero para el señor Petro, la señora Verónica, el hijo del señor Petro y el señor Benedetti”, añadió.

Según el exjefe de cartera, las consecuencias de estar en la lista Clinton son severas. Implica un bloqueo total de bienes y activos que estas personas tengan en Estados Unidos o en países con relaciones financieras con EE. UU. Además, se prohíbe cualquier tipo de relación comercial con empresas, bancos, aerolíneas y plataformas internacionales que operen con Estados Unidos.

“Esto conlleva que estas personas tengan la prohibición de relaciones comerciales, la prohibición que además se le impone a todas las empresas, bancos, aerolíneas, plataformas internacionales que tengan operaciones con Estados Unidos, tienen la prohibición de hacer negocios o de abrir la puerta con estas personas involucradas con la lista Clinton y tiene obviamente como consecuencia ese aislamiento económico internacional que van a tener ellos”, indicó.

¿Qué implicaciones trae estar en la lista Clinton?

Esto significa que incluso las cuentas bancarias en Colombia de los afectados quedarían bloqueadas, así como cualquier tarjeta de crédito que pudieran tener en Estados Unidos.

Esta situación, descrita por expertos como una "muerte financiera", representa un desafío significativo para el presidente Petro y su administración.

El bloqueo financiero permanecerá vigente hasta que se concluyan las investigaciones por parte de las autoridades estadounidenses.