Personas privadas de la libertad ahora podrán tener sus celdas abiertas: ¿a quiénes beneficia?

En medio de un cambio dentro del sistema penitenciario, las autoridades nacionales han comenzado a implementar la Circular 06 de 2025, una disposición que modifica la forma en la que cierto tipo de personas viven la privación de la libertad.

La decisión, anunciada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Defensoría del Pueblo, busca garantizar mejores condiciones de descanso y cuidado para esta población, abriendo sus celdas durante el día.

¿Qué personas privadas de la libertad ahora podrán tener sus celdas abiertas?

La apertura de celdas se aplicará únicamente en los ocho establecimientos de reclusión del orden nacional que albergan a mujeres y personas gestantes o en etapa de lactancia.

La medida contempla que, durante todo el día, estas personas puedan acceder libremente a sus celdas para descansar, atender sus necesidades de recuperación física y mental, y fortalecer el vínculo con sus hijos recién nacidos.

El beneficio se otorgará desde el inicio de la gestación y se prolongará hasta que el niño o niña cumpla seis meses de edad.

Según la disposición, este cambio busca eliminar prácticas institucionales que, por la estricta aplicación de los horarios carcelarios, impedían que las internas dispusieran de un lugar privado para el descanso, la recuperación posparto y la atención de sus hijos en condiciones dignas.

¿Por qué aplicarán esta medida en los centros carcelarios?

La medida responde a estándares internacionales en materia de derechos humanos y a recomendaciones de organismos especializados, entre ellas las Reglas de Bangkok de las Naciones Unidas.

Estas directrices llaman a los Estados a adoptar un trato diferenciado y digno hacia mujeres privadas de la libertad, considerando sus necesidades particulares durante el embarazo y la crianza temprana.

El plan, vigente hasta el 2 de noviembre de 2025, funcionará como un proyecto piloto. Durante este periodo, las autoridades evaluarán la implementación, detectarán barreras que puedan dificultar su cumplimiento y formularán recomendaciones para que la medida pueda incorporarse de forma definitiva en la política penitenciaria del país.