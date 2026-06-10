Qué propone Antioquia ante los hechos de violencia en universidades ¿Debe intervenir la Fuerza Pública?

En diálogo con Noticias RCN, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se refirió a las propuestas que el gobierno local presentó al Gobierno nacional en su intento por modificar el Decreto 0003 de 2021, que establece el llamado "Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana".

En palabras de Rendón, el decreto, “prácticamente, le amarró las manos a la Fuerza Pública e impide ponderar otros derechos que quedaron soslayados por el de la protesta (…) ¿Dónde queda la preservación del orden público?, ¿dónde queda el derecho a la propiedad pública y privada?”, se pregunta, al revisar el tema.

De acuerdo con Rendón, desde Antioquia se hicieron “una serie de planteamientos para que se tuvieran en consideración otros derechos”, para “que en las manifestaciones de universidades públicas puedan intervenir las autoridades siempre que sea necesario, siempre que deriven en hechos de violencia, sin autorización previa de la autoridad educativa, sea el rector o el consejo superior”.

Gobernador insiste en que la autonomía universitaria no es absoluta:

Al igual que lo hizo entonces el presidente, Abelardo de la Espriella, el gobernador Rendón advirtió que la Corte ha sido clara en que “la autonomía no es absoluta (…) y cuando una manifestación deriva en un hecho de violencia o terror, amerita una intervención urgente de la Fuerza Pública para proteger los demás derechos en juego”.

El que tomaría la decisión de intervenir sería “el puesto de mando unificado”, que, según la propuesta, debería contar con la participación de la gobernación, “aun cuando los hechos no se circunscriban en su desarrollo a dos o más municipios”, porque, “en materia de gobernación y orden público, las gobernaciones fungen como la primera autoridad de policía y los primeros agentes en materia de orden público por delegación constitucional del señor presidente de la República”.

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Antioquia ha sido marcada por hechos de violencia en sus campus universitarios

El gobernador Rendón explicó que, en principio, lo que propone su administración es “que esas situaciones de violencia que se generan por unos pocos puedan ser rápidamente contrarrestadas por las autoridades y que no sean meros espectadores”.

Recordó que en el departamento se han “registrado hechos muy lamentables. En 2024, terroristas que participaron en hechos de violencia en la Universidad de Antioquia, le quitaron a la Policía uno de sus vehículos, lo ingresaron al campus y lo quemaron” e insistió en que “ese tipo de desmanes no se pueden seguir presentando”.