¿Qué se sabe del ataque cibernético a Ecopetrol? La compañía ya se pronunció

Ecopetrol confirmó que fue víctima de un acceso no autorizado a algunos de sus entornos digitales de almacenamiento en la nube.

El incidente permitió la descarga ilegal de archivos asociados a aproximadamente 3.300 cuentas de usuario y afectó a cerca de 15 compañías del Grupo Ecopetrol.

Tras conocer el ataque, la compañía inició los análisis correspondientes para determinar el alcance de la intrusión y establecer qué información fue descargada.

¿Qué se sabe del hackeo a los sistemas de Ecopetrol?

Según explicó Sergio Moreno, vicepresidente de Ciencia, Tecnología e Innovación de Ecopetrol, un actor externo logró acceder sin autorización a determinados entornos de almacenamiento de archivos en la nube.

Como consecuencia, fueron descargados algunos archivos asociados a miles de cuentas de usuario.

Sin embargo, la compañía aseguró que, hasta el momento, no se ha evidenciado que la información original haya sido destruida o cifrada.

¿La información fue eliminada o alterada?

La compañía aseguró que no se comprometió la integridad de la información. Esto significa que, aunque algunos archivos fueron descargados ilegalmente, los datos no fueron destruidos ni bloqueados en su ubicación original y continúan disponibles para la organización.

Ecopetrol también señaló que no se identificó una afectación a los sistemas transaccionales ni al ecosistema de soluciones digitales de la compañía y sus filiales.

¿Cuántas empresas y cuentas fueron afectadas?

De acuerdo con el reporte entregado por la compañía, el acceso no autorizado impactó entornos de almacenamiento en la nube de aproximadamente 15 compañías del Grupo Ecopetrol.

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En total, los datos descargados estarían asociados con cerca de 3.300 cuentas de usuario.

La compañía continúa analizando el material al que habría accedido el atacante para establecer con mayor precisión el alcance del incidente.

¿Qué se sabe de los responsable del ataque cibernético a Ecopetrol?

Ecopetrol informó que el actor externo realizó exigencias de extorsión y amenazó con hacer pública la información que habría obtenido de manera ilegal.

La compañía indicó que mantiene las investigaciones y los análisis correspondientes frente al incidente.

Hasta el momento, Ecopetrol aseguró que no se ha identificado ninguna interrupción material de sus operaciones críticas, de su capacidad de producción ni de sus servicios esenciales.

Asimismo, la empresa afirmó que no ha registrado un impacto financiero directo que le impida continuar desarrollando sus actividades.

La compañía también señaló que, a la fecha, no se ha producido una divulgación efectiva de la información a la que el actor externo habría accedido ilegalmente.