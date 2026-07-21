CANAL RCN
Colombia

¿Qué se sabe del ataque cibernético a Ecopetrol? La compañía ya se pronunció

La compañía confirmó el acceso no autorizado y entregó más detalles.

FOTO: Ecopetrol

Noticias RCN

julio 21 de 2026
06:22 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Ecopetrol confirmó que fue víctima de un acceso no autorizado a algunos de sus entornos digitales de almacenamiento en la nube.

El incidente permitió la descarga ilegal de archivos asociados a aproximadamente 3.300 cuentas de usuario y afectó a cerca de 15 compañías del Grupo Ecopetrol.

En video quedó un presunto caso de homofobia dentro de un centro comercial en Bogotá: ¿qué pasó?
RELACIONADO

En video quedó un presunto caso de homofobia dentro de un centro comercial en Bogotá: ¿qué pasó?

Tras conocer el ataque, la compañía inició los análisis correspondientes para determinar el alcance de la intrusión y establecer qué información fue descargada.

¿Qué se sabe del hackeo a los sistemas de Ecopetrol?

Según explicó Sergio Moreno, vicepresidente de Ciencia, Tecnología e Innovación de Ecopetrol, un actor externo logró acceder sin autorización a determinados entornos de almacenamiento de archivos en la nube.

Como consecuencia, fueron descargados algunos archivos asociados a miles de cuentas de usuario.

Sin embargo, la compañía aseguró que, hasta el momento, no se ha evidenciado que la información original haya sido destruida o cifrada.

¿La información fue eliminada o alterada?

La compañía aseguró que no se comprometió la integridad de la información. Esto significa que, aunque algunos archivos fueron descargados ilegalmente, los datos no fueron destruidos ni bloqueados en su ubicación original y continúan disponibles para la organización.

Ecopetrol también señaló que no se identificó una afectación a los sistemas transaccionales ni al ecosistema de soluciones digitales de la compañía y sus filiales.

¿Cuántas empresas y cuentas fueron afectadas?

De acuerdo con el reporte entregado por la compañía, el acceso no autorizado impactó entornos de almacenamiento en la nube de aproximadamente 15 compañías del Grupo Ecopetrol.

Hallaron muerto a un niño de 13 años que había caído al río Cauca mientras jugaba
RELACIONADO

Hallaron muerto a un niño de 13 años que había caído al río Cauca mientras jugaba

En total, los datos descargados estarían asociados con cerca de 3.300 cuentas de usuario.

La compañía continúa analizando el material al que habría accedido el atacante para establecer con mayor precisión el alcance del incidente.

¿Qué se sabe de los responsable del ataque cibernético a Ecopetrol?

Ecopetrol informó que el actor externo realizó exigencias de extorsión y amenazó con hacer pública la información que habría obtenido de manera ilegal.

La compañía indicó que mantiene las investigaciones y los análisis correspondientes frente al incidente.

Video | Cogieron a ladrón que estaba haciendo de las suyas con todo y brazalete del Inpec en Bogotá
RELACIONADO

Video | Cogieron a ladrón que estaba haciendo de las suyas con todo y brazalete del Inpec en Bogotá

Hasta el momento, Ecopetrol aseguró que no se ha identificado ninguna interrupción material de sus operaciones críticas, de su capacidad de producción ni de sus servicios esenciales.

Asimismo, la empresa afirmó que no ha registrado un impacto financiero directo que le impida continuar desarrollando sus actividades.

La compañía también señaló que, a la fecha, no se ha producido una divulgación efectiva de la información a la que el actor externo habría accedido ilegalmente.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Buenaventura

Fuerte explosión se registró en la Zona Franca de CELPA, en Buenaventura: esto se sabe

LGBTI

En video quedó un presunto caso de homofobia dentro de un centro comercial en Bogotá: ¿qué pasó?

EPS

Nueva EPS tendrá 60 días para diseñar un plan que le permita superar los incumplimientos de tutelas

Otras Noticias

Artistas

Reconocida actriz murió en trágico accidente de tránsito: ¿qué ocurrió?

La actriz tenía 19 años y el deceso fue confirmado por su padre.

Fútbol

Selección Colombia tendría dos posibles rivales luego del Mundial de 2026: estos serían

La tricolor ya mira de reojo su próxima jornada tras su participación en la Copa del Mundo.

Invima

Invima recomienda no comprar este producto para bajar de peso: tiene registro sanitario falso

Finanzas personales

Salario mínimo 2027 en Colombia: así se calculará el aumento según la inflación y la productividad

Argentina

Polémica mundial: Reconocido actor de Hollywood acusa a Argentina de racismo