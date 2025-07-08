Se cumplen dos meses del atentado contra Miguel Uribe Turbay: esto se sabe de los responsables

Hace exactamente dos meses, el país se paralizó ante la noticia del atentado contra Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial.

Este 7 de agosto se cumplen dos meses del atentado contra Miguel Uribe

El 7 de junio, Colombia no solo tembló, sino que también se unió en rechazo a la violencia. Hoy, mientras siguen las oraciones por su recuperación, surgen preguntas sobre el avance del caso.

El ataque ocurrió a plena luz del día, durante un mitín político en el barrio Modelia, dejando a Uribe Turbay luchando por su vida.

Desde entonces, su cuerpo ha resistido varias cirugías, y según su hermana María Carolina Hoyos, su mente está en fase de despertar.

La esposa de Uribe Turbay, en un conmovedor mensaje, expresó “ya han pasado dos meses. Gracias, Dios, ayúdame más. Amor lindo, me haces una falta tan grande que se me desgarra el alma. Vuelve a mí, permíteselo, Dios”.

Mientras tanto, la investigación avanza. Las autoridades han capturado a seis sospechosos, incluyendo a un menor de edad que disparó el arma.

Este joven ya aceptó los cargos por tentativa de homicidio agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. Su sentencia será leída el próximo 27 de agosto.

Sin embargo, la pregunta crucial permanece sin respuesta: ¿Quién fue quien dio la orden? La investigación apunta hacia un grupo conocido como la Segunda Marquetalia, una estructura disidente bajo el mando de alias Iván Márquez.

“Vamos avanzando en la línea de investigación para determinar los intelectuales. Muy seguramente la Segunda Marquetalia, digamos, forma parte de este entramado en términos de los determinadores, pero eso está en investigación”, aseguró Carlos Triana, director de la Policía Nacional.

¿Cómo avanza la recuperación de Miguel Uribe?

Actualmente, 180 investigadores de inteligencia judicial trabajan incansablemente para desentrañar la red de complicidades detrás de este atentado, que, según fuentes, fue planeado con precisión logística y múltiples recursos.

A dos meses del ataque, el país continúa unido en esperanza y oración. Las redes sociales se han convertido en un refugio colectivo para quienes creen en la recuperación de Uribe Turbay.

Este 7 de agosto no hay discursos ni plazas públicas, solo un silencio que persiste, una oración que no cesa y una investigación que sigue su curso.