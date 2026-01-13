Se conocieron más detalles sobre el choque de dos embarcaciones en Tumaco: ¿qué lo provocó?

Avanzan las investigaciones por la tragedia fluvial registrada en zona rural de Tumaco, donde dos embarcaciones colisionaron en el río Chajal, dejando un saldo devastador.

Con el paso de las horas, la Alcaldía Distrital de Tumaco emitió un comunicado en el que se conocieron más detalles del accidente ocurrido en Aguas del Pacífico, hecho que dejó siete personas muertas, una persona desaparecida y un herido.

¿Qué se sabe del choque de dos embarcaciones en Tumaco?

De acuerdo con la información oficial, el accidente se presentó cuando una embarcación que transportaba a siete personas colisionó con otra que movilizaba madera, específicamente en la bocana del río Chajal.

El hecho ocurrió hacia las 10:00 de la noche, un horario que, según las autoridades, pudo influir en el desarrollo del siniestro debido a las condiciones de visibilidad.

La Alcaldía Distrital de Tumaco confirmó que, hasta el momento, el número de víctimas fatales es de siete personas, todas de sexo masculino. Según el comunicado, los cuerpos se encuentran bajo custodia de Medicina Legal mientras se adelantan los procedimientos correspondientes.

Una persona está desaparecida tras el choque de dos embarcaciones en Tumaco

En el mismo reporte se indicó que una persona identificada como Yesid Cuero permanece desaparecida. Las autoridades continúan con las labores de búsqueda en la zona, sin que hasta ahora se haya informado sobre su ubicación.

Adicionalmente, se confirmó que un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana resultó herido durante la colisión y fue trasladado a un centro médico asistencial, donde recibe atención por parte del personal de salud.

El documento emitido por la Administración Municipal detalla textualmente:

Siete personas fallecidas, todas de sexo masculino, quienes se encuentran en custodia de Medicina Legal.

Una persona desaparecida, cuya búsqueda continúa.

Una persona herida, de nacionalidad ecuatoriana, quien recibe atención médica por parte del personal de salud.

Las autoridades señalaron que todo lo ocurrido es materia de investigación y que se están recopilando los elementos necesarios para esclarecer cómo se produjo la colisión entre las dos embarcaciones.

¿Qué hipótesis hay tras el accidente?

Entre las hipótesis preliminares que se manejan está la falta de visibilidad en horas de la noche como uno de los factores que habría incidido en el accidente.

Finalmente, en el mismo comunicado, la Alcaldía Distrital de Tumaco expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas y reiteró un llamado a los conductores de embarcaciones para que cumplan las normas de navegación y adopten las medidas de seguridad necesarias, con el fin de prevenir hechos similares.