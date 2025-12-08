Político mexicano tendría la prueba de los nexos de Nicolás Maduro con el Cartel de Sinaloa

Ante la Fiscalía General de México fue presentada una denuncia contra Nicolás Maduro, por el senador opositor mexicano Alejandro Moreno en la que señala supuestos vínculos con narcos mexicanos y con el crimen organizado.

El político publicó en X el documento de acusación que supuestamente vincularía a Maduro con el narcotráfico en México. Sin embargo, no aportó pruebas ni detalles de la denuncia.

Debe responder ante la justicia por todos los vínculos con el crimen organizado, los nexos con cárteles mexicanos.

Las pruebas que tendría político mexicano contra Nicolás Maduro y el Cartel de Sinaloa

Alejandro Moreno insinuó que Maduro estaría ligado en presuntas actividades ilícitas con miembros del partido en el poder en México.

El documento muestra el sello de recibido de la Fiscalía, pero no significa necesariamente que le dé trámite o inicie una investigación.

Gerardo Fernández Noroña, líder del Senado y miembro de Morena, criticó la denuncia del opositor, al que señaló de "morderse la lengua", en referencia a las acusaciones contra el senador.

¿Qué habría detrás de las acusaciones del senador mexicano?

Se conoció que el senador Moreno enfrenta un posible proceso de desafuero para ser juzgado por el presunto desvío de unos $85 millones (4,5 millones de dólares) durante su gobierno en el estado de Campeche (2015-2019).

El partido del que hace parte, que gobernó el país por siete décadas, sufrió fuertes descalabros en las elecciones generales de 2018 y 2024, y quedó relegado a la quinta fuerza política.

Estados Unidos acusa a Maduro de narcotráfico y el pasado jueves la fiscal general de ese país anunció que duplicaba de $25 a $50 millones USD la recompensa por su captura.