¿Qué tan efectiva podría ser la iniciativa del Gobierno para erradicar cultivos de coca en el Catatumbo?

Durante el consejo de ministros televisado en la noche del 3 de marzo, el presidente Gustavo Petro detalló cómo será la estrategia para erradicar el cultivo de coca en la región del Catatumbo.

RELACIONADO Gobierno pagará a campesinos para erradicar cultivos de coca en el Catatumbo

Su propuesta es acabar con 25 mil hectáreas, pero no con los llamados métodos tradicionales, sino mediante el pago por erradicación voluntaria de cultivo.

En La Mesa Ancha discutimos esta posibilidad, partiendo de los pros y contras de la medida. El invitado fue Gustavo Niño, exviceministro de Defensa.

¿Esta medida ayudaría a la sustitución de cultivos o llevaría a un efecto contrario?

Gustavo Niño:

“No ayudaría. Lo que sucede con el tema de la sustitución de cultivos no es nuevo. El Programa Nacional de Sustitución de Cultivos lleva más de 10 años y no ha logrado ese impacto. Cuando se ha dado cerca de un millón de pesos en años pasados por hectárea, lo que ha hecho es generar un impacto hacia arriba en donde se ha producido más”

“Aquí hay que combinar muy bien las estrategias. Número uno, hay que buscar la sustitución de cultivos, pero también la erradicación forzada. Nosotros tenemos cerca de 253.000 hectáreas a 2023. Naciones Unidas va a señalar que ha subido por lo menos otras 20.000 o 30.000 hectáreas más y estamos nadando hoy en coca”

“La situación en el Catatumbo tiene cerca de 50.000 hectáreas de coca que producen alrededor de unas 500 toneladas de coca, que para señalar el precio está entre 35 y 40 millones de dólares cada tonelada. Esto es una gasolina enorme para el conflicto”.

Juana Afanador:

“Los diferentes gobiernos han implementado diversas formas, que al final esta sería una repetición de estas que no han funcionado. Yo no creo que sea tan voluntaria la propuesta del gobierno de la sustitución, sino que necesita mostrar evidencias con rapidez y resultado. No creo que sea para nada conciliado, sino más bien impuesto a las comunidades”.

RELACIONADO El plan del Ministerio de Educación para reducir el reclutamiento forzoso en el Catatumbo

“Entonces dudo mucho que este aspecto voluntario sea central. Creo que hay que hablar de las soluciones posibles, de lo que ha funcionado en otros lugares que es la creación de economías alternativas, no necesariamente la sustitución de unos cultivos por otros cultivos”.

Julio César Iglesias:

“Quisiera hacer énfasis en lo ilusorias que son las metas del presidente de la República. Habla de erradicar 25.000 hectáreas durante el periodo de la conmoción interior, quedan 270 días. Eso significaría 92 hectáreas erradicadas al día, solo en el Catatumbo.”

“Mientras haya actores armados controlando el territorio, lo que necesita el Catatumbo es capital. Que haya una empresa que vaya a montar un proyecto agroindustrial que genere desarrollo y empleos. Tiene que haber control del territorio e imperio de la ley para que puedan llegar las economías legales a sustituir las ilegales”.