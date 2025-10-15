CANAL RCN
Colombia Video

¿Qué vendrá para la consulta del Pacto Histórico tras decisión del CNE?

En La Mesa Ancha analizamos las implicaciones de esta situación.

Noticias RCN

octubre 15 de 2025
09:17 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La política colombiana se encuentra en ebullición tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de rechazar el uso del logo del Pacto Histórico en su consulta interna. Esta medida ha desencadenado una serie de reacciones y consecuencias políticas significativas.

Daniel Quintero retira su nombre de la consulta del Pacto Histórico: estos son los motivos
RELACIONADO

Daniel Quintero retira su nombre de la consulta del Pacto Histórico: estos son los motivos

El CNE determinó que la consulta del Pacto Histórico es interpartidista, lo que implica que el ganador no podrá participar en una consulta posterior en marzo junto a otros candidatos del llamado Frente Amplio. Esta decisión llevó a que Daniel Quintero anunciara su retiro de la contienda.

Importante decisión del CNE

El presidente Gustavo Petro reaccionó enérgicamente en redes sociales, calificando la decisión del CNE como un "golpe antidemocrático". La situación ha reavivado el debate sobre la participación en política de funcionarios públicos.

Críticos señalan que la prohibición parece haber quedado en desuso, especialmente en el actual gobierno. José Daniel López, exrepresentante de la Cámara, sugiere que “ojalá algún día generemos normas para que esto ocurra de una manera equilibrada y transparente”.

La violencia política actual

Paralelamente, crece la preocupación por la violencia política en el país. Recientes amenazas contra el contralor Carlos Hernán Rodríguez y las congresistas Paloma Valencia y Catherine Juvinao, así como el atentado contra el alcalde de Calamar en Guaviare, han encendido las alarmas sobre la seguridad de los líderes políticos.

CNE prohíbe uso del logo del Pacto Histórico en consultas del 26 de octubre
RELACIONADO

CNE prohíbe uso del logo del Pacto Histórico en consultas del 26 de octubre

Julio César Iglesias advierte que esta situación pone en riesgo la libertad de expresión y pensamiento en Colombia: “Nos estamos jugando la libertad de expresión más profundamente de la libertad de pensamiento en Colombia”.

Los analistas coinciden en que es fundamental fortalecer la inteligencia del Estado y generar confianza en las instituciones para enfrentar estos desafíos. También se hace un llamado a la reflexión sobre cómo el discurso de altos funcionarios puede estar instigando el odio y la violencia en el país.

En medio de este panorama complejo, Colombia se enfrenta a un momento crucial donde la estabilidad democrática y la seguridad de sus líderes políticos están en juego, requiriendo acciones concretas y un diálogo constructivo entre todas las fuerzas políticas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Alejandro Char

Alcalde Alejandro Char reconoció de manera voluntaria a un hijo del que no tuvo idea durante 33 años

Inseguridad

VIDEO | Con papas explosivas encapuchados incendiaron varias oficinas en la Universidad del Atlántico

Bogotá

Horas de pánico vivió hombre que fue secuestrado y víctima del paseo millonario en Bogotá

Otras Noticias

Selección Colombia

¿Quién fue el mejor? Los flojos números de Colombia frente a Canadá

Colombia empató 0-0 frente a Canadá en un pálido partido del combinado nacional. Estos fueron los números.

Aida Victoria Merlano

¡A corazón abierto! Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano, respondió con claridad si volvería con la influencer

Juan David Tejada, en una entrevista, dejó claro si hay o no posibilidades de que se reavive su romance con Aida Victoria Merlano.

Estados Unidos

Donald Trump amenaza con tomar radical decisión de cara al Mundial 2026; asegura que FIFA lo respaldará

Bancolombia

Bancolombia abre inscripciones a fondo que cubre el 100 % en educación para jóvenes

Cuidado personal

¿Por qué se recomienda hervir las hojas de laurel?: estos son sus beneficios