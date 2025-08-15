Este es el hombre que era la pareja de Alejandra Gómez, la periodista de Mañana Express que falleció

El pasado 10 de agosto de 2025, en el día de su cumpleaños, falleció la periodista Alejandra Gómez, que perteneció al equipo de Mañana Express, del Canal RCN.

La noticia se dio a conocer justamente en el programa informativo, en la emisión del 14 de agosto de 2025. Pues, los periodistas realizaron un homenaje en el que la recordaron como una mujer increíble y le dedicaron unas sentidas palabras.

"Alejandra fue una mujer que siempre tuvo una palabra amable, una sonrisa y fue muy capaz, buena, profesional y hermosa. Para cada uno de nosotros dejó una marca linda en el corazón", manifestó en vivo la periodista Sandra Vélez Franco, de Mañana Express.

Tras esa dolorosa partida, Andrés Marín Martínez, el hombre que era la pareja de la periodista Alejandra Gómez, escribió un sentido mensaje de último adiós en la mañana de este 15 de agosto de 2025. ¿A qué se dedica él?

Él es Andrés Marín Martínez, el hombre que era la pareja de Alejandra Gómez, la periodista de Mañana Express que falleció

Andrés Marín Martínez, al igual que Alejandra Gómez, es periodista. Durante su carrera, ha trabajado en el Canal RCN, en Caracol Radio, en City TV, en el Canal Capital y también en el Noticiero Hora Cero.

Este comunicador, que es oriundo de Manizales, se ha destacado como investigador y como cronista. En consecuencia, en el 2004 se ganó el Premio Nacional del Periodismo CPB por las mejores crónicas con Caracol Radio.

De esa manera, a Alejandra Gómez la conoció desempeñando su labor como periodista y, con el paso del tiempo, a partir del entendimiento que tuvieron, la concibió como el gran amor de su vida.

Este fue el mensaje con el que Andrés Marín, la pareja de la periodista Alejandra Gómez, despidió a la periodista

Andrés Marín Martínez, la pareja de Alejandra Gómez, agradeció por la historia de amor que construyó al lado de ella. Sus palabras fueron las siguientes:

"¡El amor nos unió y el amor nos separó! Quisimos ser perfectos, aunque sabíamos que lo perfecto suele convertirse en enemigo de lo bueno. A pesar de todo, disfrutamos la alegría del amor en medio de ires y venires, entre mareas y tormentas, entre lágrimas y risas", escribió en un primer párrafo.

"Atesoro las palabras que me dejaste y que han sido reservadas para mi corazón y para nuestros seres más queridos. ¡Gracias por tanto y por todo, Negrita!", expresó también.