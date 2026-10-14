¿Quién es Edgardo Tomás Jaramillo, nuevo embajador de Colombia en Panamá?

La trayectoria de Edgardo Tomás Jaramillo ha estado marcada por una manera particular de hacer empresa: identificar oportunidades, anticiparse a los cambios y apostar por sectores capaces de transformar ciudades y generar desarrollo.

A lo largo de los años ha creado miles de empleos directos e indirectos y ha participado en proyectos relacionados con la construcción, el turismo, la industria, el comercio, la gastronomía y la tecnología.

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Una parte importante de su experiencia ha estado precisamente en saber leer hacia dónde se mueven los mercados y orientar nuevas inversiones. Desde proyectos inmobiliarios y hoteleros hasta turismo, restaurantes e industria, ha impulsado iniciativas con una visión de largo plazo y una permanente búsqueda de nuevas oportunidades.

Desarrollador y constructor

Como desarrollador y constructor, su experiencia también ha trascendido fronteras, con proyectos y negocios en Estados Unidos que le han permitido construir una perspectiva internacional sobre la inversión y los mercados.

Fue quien llevó el Hotel Sonesta a Barranquilla, devolviéndole a la ciudad una marca internacional y convirtiéndolo en escenario de grandes momentos, incluso como la Casa de la Selección Colombia. También ha desarrollado viviendas, centros médicos, centros comerciales y proyectos industriales, además de negocios vinculados con la tubería de PVC, el cable eléctrico y otras soluciones para la industria y la construcción.

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Su relación con el turismo ha sido igualmente cercana. Ha estado vinculado durante años al desarrollo del sector en Barranquilla y, desde hace cerca de una década, también como operador turístico en Cartagena, fortaleciendo su conocimiento de una de las industrias con mayor potencial para el Caribe colombiano.

Su faceta empresarial también ha estado profundamente ligada a su interés por la cultura gastronómica. Esa afinidad por la buena mesa, los conceptos y las experiencias ha sido uno de los motores detrás del desarrollo y la apertura de distintos proyectos de restaurantes, convirtiendo una pasión personal en nuevas apuestas empresariales.

Un nuevo rol como diplomático

Como Embajador de Colombia en Panamá, tendrá la oportunidad de representar al país ante uno de sus vecinos más estratégicos: una nación estrechamente vinculada con Colombia por su geografía, su historia y sus relaciones económicas, y que hoy ocupa una posición privilegiada como centro logístico, comercial y de conectividad para América Latina y el mundo.

Panamá conecta dos océanos y reúne en su territorio el Canal, una importante plataforma portuaria, conectividad aérea internacional y un ecosistema diseñado para facilitar el comercio y la inversión. Es también un país con oportunidades en sectores como logística, turismo, tecnología, construcción e inversión inmobiliaria. Ese escenario encuentra muchos puntos de conexión con la trayectoria de Edgardo.

Llega a la diplomacia desde una experiencia distinta a la tradicional: la de alguien que conoce de primera mano lo que significa invertir, construir, generar empleo, desarrollar nuevos mercados y convertir oportunidades en proyectos reales.

Desde Panamá podrá contribuir a fortalecer los vínculos entre ambos países, acercar empresarios, promover inversión y abrir nuevas posibilidades de cooperación económica y comercial.

Más allá de los proyectos y de las empresas, hay algo que ha definido su recorrido: entender que hacer empresa también significa conectar personas, generar oportunidades y contribuir al crecimiento de una región.