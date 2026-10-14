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‘Por allá sí voy’: abecé del proyecto de ley que regularía servicio de transporte por apps

El proyecto ‘Por allá sí voy’ fue radicado en el Congreso y cuenta con el respaldo de varios parlamentarios.

Proyecto de ley regularía aplicaciones de transporte.
Proyecto de ley regularía aplicaciones de transporte. Foto: diseñada por Magnific.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 14 de 2026
06:47 p. m.
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Congresistas de varios partidos radicaron el proyecto de ley ‘Por allá sí voy’, el cual busca ponerles reglas claras a las plataformas de transporte en el país.

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El eje de la iniciativa radica en crear una categoría legal específica para el transporte intermediario de plataformas digitales, exigir la identificación de conductores y vehículos, verificar la trazabilidad de los viajes, contar con atención de emergencia, incorporar canales de denuncia y establecer una contribución no tributaria.

¿Qué medidas de seguridad propone?

Mauricio Toro, representante a la Cámara de la Alianza Verde, es el autor del proyecto. Con respecto a los detalles, partió de la premisa de que las plataformas deberían ser intermediarias entre conductores y pasajeros con reglas o condiciones claras.

Entonces, el primer punto consta en la creación de un Registro Único Nacional del Servicio de Transporte Intermediario por Plataformas Digitales (RUNSTIP). En este, tendrían que haber datos, no solo de los conductores, sino de los operadores y los vehículos.

Ahora bien, también habría medidas para los taxis con respecto a que tendrían que encaminarse a facilitar su trabajo incursionando en las plataformas. La idea es que se rompan los trámites y haya una transición hacia un sistema de transporte que vaya de la mano con la modernidad.

¿Cómo sería la contribución económica?

¿Qué plantea en materia de seguridad? El articulado propuesto menciona que las apps deberían implementar herramientas con la capacidad de verificar la documentación de quien conduce, contar con canales de emergencia, saber cómo prevenir fraudes y que haya un sistema de alertas, principalmente para evitar violencias basadas en género.

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En cuanto a la economía, hay otro aspecto clave, el cual constaría de una “contribución no tributaria del 1.5 % sobre los ingresos netos de las plataformas intermediarias”. Estos recursos tendrían como fin llegar a programas sociales para los actores del sistema o mantenimiento vial.

Junto a Toro, el proyecto está respaldado por los congresistas María Lucía Villalba, Daniel Briceño, Jaime Arizabaleta, Santiago Castro, María del Mar Pizarro, Simón Molina y Catherine Juvinao.

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