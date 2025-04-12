CANAL RCN
Colombia

Roy Barreras recibió respaldo de 'liberales rebeldes’ y definió a Gustavo García como cabeza de lista al Senado

El exviceministro del Interior, Gustavo García, es la carta fuerte de Roy Barreras en el Senado en 2026.

Foto: Suministrada a Noticias RCN.

Noticias RCN

diciembre 04 de 2025
10:56 a. m.
El ambiente político en Colombia empieza a agitarse de cara a las elecciones presidenciales de 2026, y uno de los movimientos más llamativos proviene del propio liberalismo.

El sector autodenominado como los ‘liberales rebeldes’ reunió a militantes para marcar distancia con las corrientes partidistas que contemplan respaldar a sectores de derecha.

Gustavo García se convirtió en la ficha clave de la plataforma legislativa de Roy Barreras, en el Frente Amplio. El exviceministro del Interior que respalda Roy Barrera lanzó un fuerte cuestionamiento a cualquier intento de acercamiento entre su partido y proyectos políticos que, según dijo, representan retrocesos en materia de derechos y libertades.

“El liberalismo nació para defender a la gente, no para sumarse a agendas que profundizan la desigualdad”, dijo.

Gustavo García de los ‘liberales rebeldes’ selló alianza con Roy Barreras

A su juicio, el rumbo que tome la colectividad en 2026 definirá su identidad política en los próximos años. Esa postura lo dejó en la primera línea dentro del movimiento que se reagrupa alrededor de Barreras.

Cuando Roy Barreras tomó la palabra, el respaldo de los ‘rebeldes liberales’ era evidente. Agradeció el apoyo y lo presentó como un compromiso para trabajar por una agenda social “que una y no divida”.

En el encuentro se hizo un llamado a organizar una movilización nacional que permita recuperar un liberalismo más activo en la defensa de la democracia y los derechos ciudadanos.

¿Quién es Gustavo García, quien será la cabeza de lista de Roy Barreras?

Gustavo García Figueroa ha construido su posicionamiento a partir de un discurso enfocado en la recuperación de las banderas sociales históricas del partido.

En el Frente Amplio, la figura de García empieza a cobrar relevancia como representante de un liberalismo que se niega a alinearse con agendas conservadoras, lo que lo acercó al bloque político que acompaña a Roy Barreras.

Esta es la segunda vez que García busca quedarse en el Senado, en una primera oportunidad lo hizo con el partido Verde Oxígeno y ahora con el respaldo de Barrera.

