CANAL RCN
Colombia

Revelaron la identidad del presunto asesino del estudiante de Los Andes: ¿Quién es Juan Carlos Suárez?

Él es Juan Carlos Suárez, el hombre señalado como presunto responsable del crimen del estudiante de la Universidad de los Andes.

Juan Carlos Suárez, presunto responsable asesinato.
Foto: LinkedIn Juan Carlos Suárez y Policía

Noticias RCN

noviembre 02 de 2025
05:16 p. m.
Juan Carlos Suárez fue identificado como uno de los presuntos responsables del violento ataque que culminó en la lamentable muerte de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes.

La captura del joven se materializó rápidamente tras la difusión de los videos de seguridad que registraron la golpiza en Chapinero, ocurrida la madrugada del 31 de octubre.

Suárez, de 27 años, se encuentra actualmente bajo custodia mientras enfrenta el proceso de imputación de cargos por homicidio agravado.

¿Quién es Juan Carlos Suárez, presunto responsable por asesinato?

El detenido cursaba estudios de Ingeniería Mecánica e Industrial, precisamente en la misma universidad a la que asistía la víctima, Jaime Esteban Moreno. En su hoja de vida digital, Suárez destacaba sus habilidades en software técnico especializado y su interés por el diseño y la simulación de procesos.

Si bien el detenido no registra antecedentes penales, su historial sí contiene anotaciones de la Policía por convivencia. Reportes indicaron que Suárez figuraba en el Sisbén bajo una condición de vulnerabilidad. Además, se conoció que previamente había sido sancionado por ingresar de manera irregular al sistema de transporte masivo Transmilenio, de acuerdo con información de El Tiempo.

Actualmente, Juan Carlos Suárez permanece recluido en un centro de detención, a la espera de que se formalice la imputación de cargos por su presunta responsabilidad en la capturado muerte Jaime Esteban Moreno, estudiante de séptimo semestre. Este caso, que sacudió la capital, sigue en desarrollo mientras las autoridades buscan activamente al segundo hombre que participó en la agresión fatal.

El material fílmico se ha transformado en la principal herramienta de la Fiscalía para avanzar en la judicialización no solo de Juan Carlos Suárez Ortiz, sino también de su cómplice fugitivo.

El video permitió establecer que Suárez estaba acompañado por dos mujeres, una de ellas venezolana, y por un segundo atacante, quien es activamente buscado por la Policía Metropolitana.

