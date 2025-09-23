Así avanza la carrera presidencial: más de 100 precandidatos en pugna por las firmas

Colombia enfrenta una verdadera oleada de aspirantes a la Presidencia de la República.

El panorama muestra más de 100 nombres inscritos en la baraja de precandidatos, y 72 de ellos alistan sus comités para recoger apoyos ciudadanos.

La legislación electoral exige un mínimo de 650.000 firmas válidas para poder oficializar la aspiración, requisito que se ha convertido en el primer gran filtro en esta contienda.

Así avanza la carrera presidencial

La competencia por las firmas ya marca diferencias notorias entre los precandidatos. Mauricio Lizcano reporta 350.000 rúbricas, Juan Daniel Oviedo 325.000, Daniel Palacios suma 520.000, Mauricio Cárdenas 563.000 y David Luna 612.000.

En contraste, Claudia López se consolidó como la primera en alcanzar el umbral exigido, con 650.000 firmas completas, asegurando así su inscripción en la carrera presidencial.

Otros nombres, sin embargo, aparecen rezagados. El caso de “Mr. Taxes” llama la atención: aunque no ha recolectado una sola firma, asegura que su estrategia financiera y organizativa está bajo control, mostrando confianza en que podrá arrancar el proceso sin contratiempos.

¿Habrá un nuevo movimiento?

Pero el movimiento más llamativo de las últimas horas provino de Luis Carlos Reyes, exdirector de la DIAN.

Un video revelado por El Termómetro lo muestra reunido con el director del movimiento Ciudadano Blanco, organización que hace parte del Frente Amplio de izquierda.

Allí se definió la inscripción del comité de firmas bajo el nombre de “Juego Limpio”, que será oficializada este sábado. La jugada tiene un trasfondo clave: Reyes buscará medirse en la consulta interna de la izquierda prevista para marzo, donde su principal rival político sería Roy Barreras.

A este escenario se suma el exministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, quien el pasado 25 de agosto inscribió de manera discreta su comité por firmas bajo el lema “Luis Gilberto soy yo”.

Su candidatura busca abrirse paso sin grandes anuncios mediáticos, pero con una estrategia que apunta a consolidar apoyos en sectores alternativos.