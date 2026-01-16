Revelan la identidad de las personas que murieron tras el asalto y la persecución registrada en Bogotá

La comunidad sigue conmocionada tras la revelación de los videos del asalto armado y la persecución que derivó en un grave accidente de tránsito en la Avenida Carrera 60, en Bogotá.

El hecho dejó tres personas muertas, entre ellas dos adultos mayores que se desplazaban en su vehículo sin tener relación alguna con el robo.

La tragedia ocurrió luego de una persecución iniciada tras un atraco en el barrio Las Ferias, en la localidad de Engativá.

Paso a paso: así fue el asalto y la persecución que terminó en un accidente en Bogotá

La secuencia comenzó sobre la 1:23 de la tarde en el barrio Las Ferias. Cámaras de seguridad registraron a una familia que se encontraba almorzando tranquilamente en el sector. Cerca de 40 minutos después, esas mismas personas salieron del lugar y se dirigieron hacia una camioneta.

En cuestión de segundos, un hombre armado abordó al conductor del vehículo y, según testigos, lo amenazó con acabar con su vida. Tras cometer el asalto, el delincuente huyó del lugar subiendo a una motocicleta que lo esperaba a pocos metros.

Lo ocurrido quedó registrado en varios videos de seguridad. En las imágenes se observa cómo, tras el atraco, se inició una persecución a gran velocidad por la Carrera 68C. A pocos metros, la camioneta de las víctimas del hurto seguía a los presuntos delincuentes.

La persecución continuó hasta que los vehículos tomaron la Avenida Carrera 68 en sentido sur. Fue en este punto donde ocurrió la tragedia.

¿Quiénes eran las víctimas del accidente después del robo en Bogotá?

Las autoridades investigan un choque múltiple en el que se vieron involucrados cuatro vehículos: la motocicleta de los presuntos ladrones, la camioneta que terminó volcada, una volqueta y un automóvil particular.

En ese automóvil particular viajaban Santiago Rodríguez Montero y su esposa Clara Lucía León Bernal, ambos de 67 años.

La pareja se movilizaba por la Avenida 68 con calle 72 y se dirigía a una cita médica, cuando su vehículo fue impactado en la parte trasera por la camioneta que venía persiguiendo a los ladrones.

El choque fue de tal magnitud que el carro gris en el que iban los adultos mayores terminó colisionando de frente contra una volqueta. Santiago Rodríguez murió en el lugar de los hechos debido a la gravedad del impacto.

Mientras tanto, Clara Lucía León fue auxiliada y trasladada a un centro asistencial, pero falleció camino al hospital pese a los esfuerzos médicos.

La familia confirmó que ninguno de los dos tenía relación con el asalto ni con la persecución. Eran ciudadanos que transitaban por la vía en ese momento y que quedaron atrapados en medio de una situación que se salió de control.

Familiar de las víctimas dio más detalles de la tragedia

Doris León, hermana de Clara Lucía, expresó el dolor de la familia y se refirió a las circunstancias que rodearon el accidente.

Entiendo que ese señor que persiguió a los ladrones iba con su esposa y sus hijos y no midió los riesgos que mire en lo que terminó, estrellando, llevándose a dos seres inocentes que no tienen nada que ver en esto.

También recordó quiénes eran las víctimas y a qué habían dedicado su vida.

Mi hermana toda la vida trabajó ayudando la gente, trabajó con los niños de la calle y ya estaba pensionada. Mi cuñado era ingeniero, también estaba pensionado.

Además de la pareja de adultos mayores, en el accidente murió uno de los presuntos delincuentes, quien aún no ha sido identificado por las autoridades.

Finalmente, la familia de Santiago Rodríguez Montero y Clara Lucía León Bernal insiste en que se haga justicia y en que se establezcan responsabilidades por un hecho que terminó arrebatándoles la vida a dos personas inocentes.