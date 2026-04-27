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¿Quiénes están detrás de la ola de atentados que dejan 20 muertos?

La Policía ofrece recompensas de hasta $5.000 millones por cabecillas del Estado Mayor Central de las Farc.

Noticias RCN

abril 27 de 2026
12:55 p. m.
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El director de la Policía Nacional, General William Rincón, anunció este lunes millonarias recompensas por información que permita la captura de los cabecillas responsables de la ola de atentados en Valle y Cauca, suroccidente de Colombia, que ha dejado más de 20 personas muertas desde el pasado viernes.

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Hoy rechazamos de manera categórica estas acciones criminales que no solamente buscan sembrar el miedo sino también afectar a las familias colombianas.

El general Rincón explicó que desde el 24 de enero se han registrado 41 acciones terroristas atribuidos al Estado Mayor Central, liderado por alias Iván Mordisco.

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¿Quiénes están detrás de los atentados en Valle y Cauca?

La Policía Nacional ofrece $5.000 millones por información sobre alias Marlon, identificado como uno de los principales cabecillas de la zona.

Adicionalmente, se ofrecen $1.000 millones por cada uno de los siguientes objetivos:

  • Alias Farley ($1.000 millones)
  • Alias David o ‘Mi Pez’ ($1.000 millones)
  • Alias Jairo Ramírez ($1.000 millones)

Esta estructura al mando de ‘Iván Mordisco’ ha sido la responsable de múltiples ataques.

A este grupo no le importa nada que ataca a cualquier persona ya no solo es la fuerza pública.

Son múltiples las operaciones que se llevan a cabo en la región contra este grupo ilegal. A la zona han llegado grupos especiales para reforzar la seguridad.

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Las zonas de la violenta arremetida de ‘Iván Mordisco’

Los ataques se han concentrado principalmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, con extensiones hacia el Huila, afectando mayoritariamente a la población civil.

"Esto no justifica de ninguna manera que sea el punto central a nuestra población civil, que se utilicen explosivos en la vía pública o que se ponga en riesgo la vida de niños y mujeres adultos mayores", explicó el director de la Policía.

Ante la proximidad de las elecciones presidenciales, el general Rincón detalló el refuerzo de seguridad implementado en la región. "Hace unos tres meses llevamos al departamento de Cauca, Valle del Cauca y Nariño un poco más de 2.500 policías. En solo Cauca un poco más de 1.600”.

"Cuando ellos generan todo este tipo de hechos es para generar temor, miedo y por supuesto de alguna manera posteriormente decir a las comunidades cuáles serán sus intereses", explicó Rincón sobre la estrategia criminal relacionada con los comicios.

El oficial también destacó los resultados operacionales: "Hemos generado más de 3.333 capturas, de las cuales 2.097 son por orden judicial y 338 por flagrancia. 470 de ellos son cabecillas". Además, mencionó 369 bajas en procedimientos policiales y 663 operaciones contra grupos armados organizados.

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