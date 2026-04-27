Luto nacional: 20 muertos y 38 heridos en 72 horas de atentados explosivos en Cauca y Valle

Una serie de atentados en el suroccidente de Colombia ha dejado un saldo trágico de 20 personas fallecidas, según el balance preliminar de las autoridades.

Los hechos más recientes tienen que ver con la explosión de un cilindro en la vía Panamericana, en el departamento del Cauca, región que ha sido escenario de violencia en las últimas horas.

De acuerdo con los reportes preliminares, los ataques forman parte de una escalada de violencia en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, territorios históricamente afectados por la presencia de grupos armados ilegales y disputas territoriales.

Las autoridades han desplegado unidades especiales para atender la emergencia y restablecer la seguridad en la región.

¿Cuántos muertos y heridos dejan los recientes atentados en Valle y Cauca?

Es muy grave lo que se vivió este fin de semana en el suroccidente del país. Las horas en Cauca y valle del Cauca han sido largas, dolorosas y llenas de zozobra.

Los ataques de grupos ilegales contra la población civil hoy generan temor, indignación y rechazo en todo el país.

La violencia deja 27 atentados terroristas en las últimas 72 horas con 20 personas muertas, 38 heridos, entre ellos cinco menores de edad y al menos cuatro departamentos afectados por esta escalada.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una recompensa de hasta $1.000 millones por alias ‘Farley’, ‘Mi Pez’ y ‘Jairo Ramírez’ integrantes de las disidencias de las Farc, señalados de orquestar esta ola de violencia.

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Así autoridades le hacen frente a la ola de atentados

Las Fuerzas Armadas colombianas han establecido un perímetro de seguridad en la zona afectada por la explosión del cilindro bomba.

La vía Panamericana, una de las zonas donde se registró un atentado con más de 300 kilos de explosivos, es una carretera estratégica que conecta múltiples departamentos del sur de Colombia y vital para el transporte de mercancía y pasajeros.

Su afectación representa un impacto significativo en la movilidad y la economía regional.