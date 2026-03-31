¿Quiénes son los 23 sanguinarios criminales a los que el gobierno les suspendió órdenes de captura?

El Gobierno Nacional suspendió las órdenes de captura de 23 personas vinculadas a actividades criminales en Antioquia, en el marco del proceso denominado ‘paz urbana’ con estructuras del crimen organizado del Valle de Aburrá.

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La decisión ha generado controversia debido a los antecedentes de los beneficiados, varios de ellos señalados como líderes de ‘La Oficina’ de Envigado.

Estos individuos participaron en un evento denominado ‘tarimazo’ junto al presidente Gustavo Petro, donde entregaron un informe sobre los supuestos avances del proceso de paz urbana con las estructuras criminales del Valle de Aburrá.

¿Quiénes son los 23 criminales de Antioquia que quedan libres por el gobierno?

Entre los nombres más destacados figura Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom, identificado como cabecilla de la Oficina de Envigado. Según las autoridades, pese a estar privado de libertad desde 2018, habría mantenido el control de operaciones criminales, ordenando homicidios, extorsiones, desplazamiento forzado y tráfico de drogas desde la cárcel.

También aparece José Leonardo Muñoz, alias Douglas, reconocido como líder vinculado al crimen organizado en Medellín y el Valle de Aburrá. Las autoridades lo señalan como figura clave en las estructuras delictivas de la región

Freiner Alonso Ramírez, alias Carlos Pesebre, es otro de los beneficiados. Con más de 30 años en actividades delincuenciales, es señalado como cabecilla vinculado a estructuras paramilitares y al asesinato de una defensora de derechos humanos en 2013.

Sebastián Murillo Echeverry, alias Lindolfo, cumple actualmente una condena de 18 años y seis meses de cárcel. Fue sentenciado por el homicidio en 2017 de José Ocampo, alias Pelusa, quien habría sido socio del cartel de Medellín.

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¿Por qué quedan libres los 23 criminales de Antioquia?

Las autoridades señalan que varios de estos 23 individuos están condenados y que, desde prisión, habrían ordenado de manera permanente homicidios, secuestros y otros delitos graves.

La suspensión de las órdenes de captura forma parte de las negociaciones del gobierno con grupos del crimen organizado en Antioquia.

La medida ha generado debate sobre las implicaciones de estos acuerdos de paz urbana y la seguridad en la región, considerando los antecedentes criminales de los beneficiados y su presunta capacidad para dirigir operaciones delictivas incluso desde prisión.